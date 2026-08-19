Giá vàng miếng lao dốc, chỉ còn cao hơn vàng thế giới 2,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 14 giờ ngày 19/8, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” giảm phổ biến 1,6 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế, phí), chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn khoảng 2,46 – 2,66 triệu đồng/lượng...

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt quay đầu giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay (19/8).

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt quay đầu giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay (19/8), chấm dứt nhịp tăng ba phiên liên tiếp.

Mở cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 139,7 triệu và giá bán là 142,7 triệu đồng/lượng, sụt 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (18/8). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng và giữ nguyên sang phiên chiều.

Tính đến 14 giờ, ngưỡng giá giao dịch mức 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. Đóng cửa phiên sáng, mức giao dịch trên không đổi, giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong 3 phiên liên tiếp (15 – 18/8), giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt sụt 1,6 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch quay về ngưỡng thấp nhất trong vòng 2 tuần.

Nhịp điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên khu vực phía Nam chỉ bằng gần một nửa so với mặt bằng chung nhưng giá bán vàng miếng SJC vẫn neo ở ngưỡng thấp.

Với hai nhịp giảm và 1 nhịp tăng trong phiên sáng, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm tổng cộng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng chốt phiên sáng tại 140,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Đóng cửa phiên, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 139 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo tại ngưỡng 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 19/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt đi xuống, biên độ giảm dao động từ 500 nghìn đến 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 18/8 ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán tại ngưỡng 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên sang phiên chiều.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng cũng giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 139,1 triệu – 142,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cũng sụt 1,6 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng và duy trì sang phiên chiều.

Đóng cửa phiên sáng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 140 triệu – 144 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.

So với giá chốt phiên 18/8, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,6 triệu đồng/lượng trong khi gía giao dịch tại DOJI chỉ giảm 1 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 19/8 so với 18/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Cùng chung thời, điểm Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,2 triệu, còn giá bán là 144,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Biên độ điều chỉnh giảm đối với giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ bằng 30% so với ngưỡng chung trên thị trường nhưng giá giao dịch neo ở ngưỡng thấp.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 133 triệu – 137 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 132,5 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang đứng trước một yếu tố gây bất lợi mới khi giá năng lượng tăng trở lại. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 19/8, giá dầu Brent đã vượt 91 USD/thùng, cao hơn gần 20 USD/thùng so với trước chiến tranh, tương ứng mức tăng gần 28%. Đáng chú ý, giá dầu hiện đã lên vùng cao nhất trong hơn hai tuần khi căng thẳng tại Trung Đông chưa được tháo gỡ.

Thị trường đặc biệt quan tâm đến khả năng xung đột kéo dài trong bối cảnh triển vọng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng. Nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, áp lực chi phí có thể lan sang nền kinh tế Mỹ và khiến bài toán kiểm soát lạm phát trở nên khó khăn hơn.

Những lo ngại này cũng đang phản ánh trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, ở mốc 5,27%. Khi lợi suất trái phiếu tăng, kênh đầu tư vàng sẽ phải cạnh tranh với các kênh đầu tư có khả năng tạo thu nhập cao hơn.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 19/8.Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tuy nhiên, bức tranh lạm phát của Mỹ trước đó được đánh giá chưa hoàn toàn bất lợi đối với vàng. Số liệu tháng 7 cho thấy CPI toàn phần chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, sau mức giảm 0,4% trong tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,4%, thấp hơn mức 3,5% của tháng trước. CPI lõi cũng tăng 0,2% theo tháng và 2,5% theo năm, giảm từ mức 2,6% trong tháng 6.

Diễn biến này giúp thị trường giảm bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo công cụ dự báo của CME, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4% tại cuộc họp tháng 9 hiện còn khoảng 32,8%, giảm gần 10 điểm phần trăm trong vòng một tuần.

Dù vậy, thị trường vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn kịch bản lãi suất cao quay trở lại. Một đợt tăng mới của giá dầu, nếu kéo theo áp lực lạm phát, có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc điều chỉnh chính sách và làm thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Fed, dự kiến công bố rạng sáng 20/8 theo giờ Việt Nam, vì vậy sẽ là thông tin được giới đầu tư đặc biệt chú ý. Những đánh giá của các quan chức Fed về lạm phát và định hướng lãi suất có thể tác động trực tiếp đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và qua đó là giá vàng.

Trong kịch bản giá dầu tiếp tục đi lên, buộc thị trường phải nâng lại kỳ vọng về mặt bằng lãi suất, vàng có thể mất đi một phần động lực tăng giá. Ngược lại, nếu Fed vẫn duy trì quan điểm mềm mỏng và đánh giá áp lực lạm phát có thể kiểm soát, kim loại quý sẽ có thêm dư địa duy trì xu hướng tích cực.