Trong ba phiên gần nhất từ 15-18/8, tổng mức tăng giá mua, bán vàng miếng SJC khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng này dao động từ 1 triệu – 1,6 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 3 phiên liên tiếp. Ảnh: Phú Quý

Sau khi giữ xu hướng tăng trong nửa đầu phiên sáng nay (18/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ.

Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua (17/8).

Sau 2 tiếng mở cửa, các đơn vị này đều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên. So với giá chốt phiên 17/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên vẫn tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng 3 phiên liên tiếp (15 – 18/8). Tổng mức tăng phổ biến giữa các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, dù ghi nhận nhịp giảm trong phiên hôm nay nhưng tổng mức tăng vẫn mạnh nhất, với 1,6 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với diễn biến chung trên toàn thị trường, giá vàng miếng chốt phiên tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này cũng đặt giá vàng miếng SJC tại 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng và 3 nhịp giảm trong phiên sáng. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 141,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên sang phiên chiều, tăng tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Ngọc đứng im so với phiên hôm qua. Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng SJC tại thương hiệu vẫn giữ ở mức 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 18/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến tăng cũng được ghi nhận tại phần lớn các đơn vị kinh doanh trong phiên hôm nay ngay khi mở cửa phiên. Tuy nhiên, nhịp giảm giữa phiên khiến giá giao dịch vàng nhẫn tại các doanh nghiệp tương đối trái chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty mở cửa phiên sáng tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/8, niêm yết giá giao dịch tại ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này đảo chiều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán tại 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/8, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này chỉ tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cũng tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là ba doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC khoảng 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên 18/8.

Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá vàng nhẫn tại 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tổng cộng 100 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 17/8.

Bảo Tín Mạnh Hải là doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” mạnh nhất trong phiên hôm nay. Đóng cửa phiên, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 141,6 triệu – 145,6 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Ngọc Thẩm, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 17/8, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này chững lại trong suốt phiên hôm nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên ở ngưỡng 133,5 triệu – 137,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 18/8 so với 17/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu ghi nhận biên độ tăng không đồng đều giữa hai chiều mua và bán.

Đóng cửa phiên, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,8 triệu, còn giá bán là 145,7 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 200 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Tại PNJ, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tăng 200 nghìn đồng/lượng còn giá bán tăng 100 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 140,7 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng.

DOJI là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 9999 trong phiên hôm nay. Đóng cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 141 triệu – 145 triệu đồng/lượng.