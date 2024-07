Giải Golf Phát triển Châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2024

Chiều 30/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn BRG tổ chức họp báo thông tin về Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024 tại Đà Nẵng. Theo Ban Tổ chức, đây là năm thứ 3 thành phố Đà Nẵng đăng cai Giải BRG Open Golf Championship với với sự tham gia của 144 golf thủ hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Giải sẽ diễn ra từ ngày 29 -31/8/2024 tại sân Legend Da Nang Golf Resort và giải thưởng năm nay lên đến 100.000 đô la Mỹ.

Với lợi thế sở hữu nhiều sân golf đẳng cấp trong khu vực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch golf tại các thị trường quốc tế trọng điểm, Đà Nẵng xác định vị thế quan trọng của du lịch golf trong chiến lược phân khúc thị trường chuyên sâu. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tổng số vòng golf của 03 sân golf tại Đà Nẵng đạt 88.502 vòng, tăng hơn 4.000 vòng so với cùng kỳ năm 2023 (84.327 vòng), sân Legend Danang Golf Resort chiếm ưu thế với hơn 59.000 vòng.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng việc đăng cai liên tiếp Giải Golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang trong vòng 03 năm 2022 -2023 - 2024, góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là “Điểm đến Sự kiện – Lễ hội hàng đầu châu Á”, đồng thời là cột mốc quan trọng trong việc phát triển tiềm năng du lịch golf của thành phố trở thành một trong những điểm đến du lịch golf hàng đầu của châu Á và thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, theo đúng định hướng phát triển du lịch của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại họp báo thông tin về Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024. Ảnh Ngô Anh Văn

Tiếp nối đà tăng trưởng năm 2023, hoạt động du lịch thành phố 07 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khởi sắc với tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 6,6 triệu lượt, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ 2023.

Theo ông Cường để đạt được những kết quả như trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng tại các thị trường trong và ngoài nước, làm mới và đầu tư các sản phẩm du lịch, triển khai chương trình kích cầu, thành phố đã và đang tổ chức hàng loạt sự kiện, lễ hội thu hút khách như: Lễ hội pháo hoa quôc tế Đà Nẵng, Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, Liên hoan phim quốc tế châu Á...

Hôm nay, Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024 và các hoạt động bên lề cũng được thông tin rộng rãi và nhận được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Giải đấu và các hoạt động bên lề được tổ chức một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Ông Ken Kudo, Tổng Giám đốc Asian Development Tour bày tỏ niềm vui khi Asian Development Tour, một trong những giải đấu chính của Asian Tour trở tại Đà Nẵng, Việt Nam: “Tôi vui mừng khi Giải BRG Open Golf Championship Danang trở thành một sự kiện thường niên được mong đợi trong lịch trình của chúng tôi và chúng tôi cảm ơn nhà tài trợ chính Tập đoàn BRG, cùng với đối tác SeABank và các nhà tổ chức hỗ trợ du lịch Đà Nẵng, đã đảm bảo sự trở lại của một trong những sự kiện chính của chúng tôi, đánh dấu một bước tiến quan trọng của Asian Tour tại thị trường golf đầy tiềm năng như Đà Nẵng, Việt Nam.

Ông Ken cũng cho biết Giải đấu chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhà vô địch trẻ và dần trở nên phổ biến đối với các thành viên ADT, nhiều gôn thủ trẻ muốn thử thách chính mình trên sân Legend Da Nang Golf Resort và nâng chiếc cúp đánh dấu triển vọng sự nghiệp tại Asian Development Tour.

Được biết, các quán quân vô địch Giải BRG Open Golf Championship Danang năm 2022 là gôn thủ Trung Quốc Chen Guxin, năm 2023 là gôn thủ Aaron Wilkin đến từ Úc.

Giải BRG Open Golf Championship Danang là một trong những sáng kiến và nỗ lực hợp tác để đẩy mạnh quảng bá du lịch golf Đà Nẵng, khôi phục kinh tế du lịch từ năm 2022 ngay sau đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mark Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG, chia sẻ: “Giải BRG Open Golf Championship Danang là một phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi với mục tiêu nâng tầm Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch chơi golf hàng đầu khu vực và thế giới. Giải đấu tầm cỡ khu vực này là nền tảng vững chắc để truyền cảm hứng cho các golf thủ Việt Nam khi có điều kiện thi đấu trực tiếp với những tài năng hàng đầu của khu vực để xác định rõ nét con đường tiến tới golf chuyên nghiệp của mình”.

Một góc sân Golf BRG Đà Nẵng.

BRG Open Golf Championship Danang 2024 là chặng thứ bảy của chuỗi giải đấu Asian Development Tour do Asian Tour cấp phép.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình khảo sát điểm đến và các sản phẩm du lịch golf từ ngày 27 – 30/08/2024 với sự tham gia của các lữ hành golf từ Đài Loan (Trung Quốc), Úc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á (Singapore, Indonesia, Phillippines và Malaysia); Tổ chức Giải giao lưu golf chuyên nghiệp - nghiệp dư (Pro - Ams) và Chương trình trải nghiệm du lịch Đà Nẵng trong khuôn khổ Giải đấu.