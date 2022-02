Gucci “bắt tay” Adidas: BST đảm bảo doanh thu nhất năm 2022

Và thế là, tại Tuần lễ thời trang Milan diễn ra mới đây, Gucci đã chính thức trình làng hàng loạt những trang phục ấn tượng từ sắc màu đến họa tiết. Ngay lập tức, giới chuyên môn đánh giá show diễn “Exquisite Gucci” là cú bùng nổ truyền thông đáng chú ý nhất kể từ khi 2022 bắt đầu. Màn hợp tác giữa Adidas và Gucci cũng được dự đoán sẽ là chủ đề được nhiều người bàn tán cho đến hết mùa Xuân Hè 2022 này.

Show diễn được tổ chức tại một phòng gương ở Gucci Hub, Milan, nơi mà mọi thứ đều có thể được phản chiếu lại đến vô tận. Chủ đề của show diễn là ẩn dụ, bắt nguồn từ sức mạnh kỳ diệu của những chiếc gương khi có thể bóp méo hay biến đổi trang phục, thậm chí chính bản thân chúng ta ở hình phản chiếu trong gương. Tên của bộ sưu tập - Exquisite Gucci - bắt nguồn từ một trò chơi của những người theo chủ nghĩa siêu thực. Đây là trò chơi mà người ta sẽ sưu tầm những hình ảnh sau đó ghép chúng vào để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh.

Trong BST kết hợp cùng Adidas lần này, Alessandro Michele khai thác những chất liệu pha trộn, mang màu sắc rực rỡ, đưa logo nổi tiếng của Adidas vào những bộ suit phong cách Satorial cầu kỳ, đồ len phối màu color-block, những chiếc váy latex và áo khoác. Phong cách Sartorial lịch lãm truyền thống và tinh thần sportswear tưởng như hai đường thẳng song song giờ đã hòa làm một. Michele cho biết, bức ảnh chụp Madonna năm 1993 trong bộ váy mang hơi hướng streetwear của Laura Whitecomb đã mang đến cho ông cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ.

Với thương hiệu thể thao nước Đức, không chọn tái hiện 1 mẫu giày cổ điển hay ra mắt một BST mini, Adidas bước lên sàn diễn Thu Đông 2022 cùng Gucci và những bộ suits thêu logo, quần âu in 3 sọc, mũ beret và rất nhiều totebag. Các họa tiết kẻ sọc và chữ nổi mạnh mẽ, tươi sáng tạo điểm nhấn cho một số bộ quần áo cũng phỏng theo biểu tượng “3 sọc” của Adidas, biểu tượng này chạy dọc xuống các đường may của áo khoác và ống quần.

Giám đốc sáng tạo của Gucci đã khoác lên mình những chiếc áo khoác ngoại cỡ trên những bộ quần áo có sự xung đột về màu sắc với các chất liệu hỗn hợp như vải nhung, voan, lông thú và lớp phủ kim loại. Cách styling gọn gàng, thể thao hơn và chắc chắn ghi điểm mạnh hơn với nhóm người mua ưa chuộng phom dáng nam tính. Cùng với đó là những phom dáng âu phục, hầu hết là hai hàng nút, mang họa tiết kẻ sọc cổ điển của thập niên 1970, nhưng hầu hết đều được phóng đại qua lăng kính sáng tạo của Alessandro Michele: ve áo bản rộng, cầu vai được độn to, thắt lưng được nhân năm chiều rộng, chiếc nơ cài túi áo bỗng “nở” to như bông hoa, các họa tiết kẻ sọc và hình học như được phóng to hơn để thấy rõ những đường màu trơn sống động.

Ở thời trang nữ, dấu ấn đến từ những bộ đầm lộng lẫy có, thể thao có, chân váy da, áo ngực chất liệu gần như trong suốt, và những bộ quần áo thể thao được tái hiện sang trọng hơn. Đặc biệt, kiểu dáng đầm đỏ ôm dáng, với chi tiết ba sọc, chi tiết đặc trưng của thương hiệu Adidas, trải dài khắp hai bên chân và tay, vùng khoét ngực sâu.

Một cách khéo léo, họa tiết ba sọc của thương hiệu nước Đức trên các thiết kế này cũng tạo nên sự tương đồng thú vị với hoa văn sọc xanh-đỏ-xanh của Gucci. Thậm chí, ở thiết kế giày Gazelle của bộ sưu tập, phần sọc trên giày cũng được “Gucci hóa” với sắp xếp xanh-đỏ-xanh xen kẽ. Chưa kể, biểu tượng ba lá (trefoil) của Adidas cũng mang phom dáng rất giống với hình ảnh con ong của Gucci, và cả hai đã gộp lại để tạo nên biểu tượng ba lá Gucci lạ lẫm mà thân thuộc, xuất hiện trên hàng loạt các kiểu dáng áo blazer, đầm, quần và áo len.

Ở các dòng phụ kiện, mắt kính, túi xách, trang sức và giày dép ở bộ sưu tập lần này hầu như đều là những kiểu cách quen thuộc của Gucci. Riêng một số thiết kế giày cao gót thì được kết hợp thêm phom dáng của giày thể thao Adidas ở phần trên. Một số kiểu dáng bốt thì sở hữu bộ ba sọc trắng của Adidas, chạy dài hết phần thân.

Quan điểm linh hoạt giới của Gucci thời Alessandro Michele lần này không quá mạnh, khi nhà mốt tập trung chủ yếu vào tính trang trọng của trang phục, và theo hơi hướng cổ điển, ít cách tân hơn hẳn những bộ sưu tập trước. Chỉ có một số thiết kế như áo tank top vải lưới, chi tiết tay áo phồng trên sơ mi, kiểu áo hai mảnh do người mẫu nam diện, hay những thiết kế blazer không ve được mặc ở cả hai giới đại diện cho hình mẫu phi giới tính mà Gucci đã tạo ấn tượng rất lớn từ ở những năm gần đây.

Adidas đã từ lâu không còn là kẻ lạ mặt với thời trang cao cấp khi tung ra BST mini cùng Prada đồng thời duy trì mối quan hệ làm ăn bền vững với Yeezy cũng như Kanye West. Trong khi Gucci có vẻ sẽ không ngừng các dự án hợp tác kể từ sau những thành công vang dội của Gucciaga hay màn bắt tay với The North Face. Cả 2 thương hiệu đều có kinh nghiệm tham gia vào văn hoá hợp tác của thời trang, “công thức” nhanh chóng nhất ở thời điểm hiện tại để tạo nên những cú hit trong ngành công nghiệp xa xỉ.

Giống như một kịch bản thân thiện và cũng phần nào dễ đoán, với lần “bắt tay” này, Gucci sẽ tiếp tục dẫn đầu danh sách những cái tên thời trang được chờ đón nhất năm, đồng thời, Adidas tận hưởng một số khoản lợi nhuận dễ thấy khi có cơ hội trở lại sàn runway cao cấp, phục vụ những đối tượng với hầu bao rộng mở và thói quen chi tiêu xa xỉ hơn hẳn nhóm khách hàng thương hiệu hiện có.