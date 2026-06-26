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Gửi tiết kiệm tại Vietcombank, nhận thêm quyền lợi bảo hiểm sức khỏe từ FWD

T Thu Ngân

Khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietcombank từ ngày 22/6 đến 17/7/2026, ngoài hưởng lãi suất tiết kiệm còn được tặng quyền lợi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có tổng giá trị bảo vệ tối đa lên tới 140 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm tại Vietcombank, nhận thêm quyền lợi bảo hiểm sức khỏe từ FWD

Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chương trình “Có Vietcombank - Tiết kiệm sinh lời, cả nhà vui khỏe” trên toàn quốc từ ngày 22/6/2026 đến hết ngày 17/7/2026. Chương trình mang đến cho khách hàng gửi tiết kiệm quà tặng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cho bản thân lên tới 140 triệu đồng.

GỬI TIẾT KIỆM, NHẬN THÊM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Với khách hàng từ độ tuổi từ 18 đến 50 trong thời gian diễn ra chương trình, khi gửi tiền tiết kiệm tại quầy của Vietcombank với số tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng nhận ưu đãi là quyền lợi bảo hiểm từ sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe FWD Care 50 có tổng giá trị bảo vệ tối đa lên tới 60 triệu đồng.

Với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng được nhận ưu đãi là quyền lợi bảo hiểm từ sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe FWD Care 100 với tổng giá trị bảo vệ tối đa lên tới 140 triệu đồng. Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe FWD Care 50 và FWD Care 100 được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.

GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG TỪ HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH - BẢO VỆ

Đối với nhiều gia đình, những người giữ vai trò trụ cột luôn có xu hướng tích lũy tài chính để chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh việc gia tăng tài sản, nhu cầu về sự an tâm trước các rủi ro sức khỏe cũng ngày càng được quan tâm. Bởi khi người trụ cột được bảo vệ tốt hơn, gia đình cũng có thêm nền tảng vững vàng để duy trì các kế hoạch dài hạn. Thấu hiểu tâm lý của khách hàng, chương trình “Có Vietcombank - Tiết kiệm sinh lời, cả nhà vui khỏe” đã kết nối hai nhu cầu thiết thực của khách hàng là tích lũy tài chính và bảo vệ sức khỏe. Trụ cột gia đình vững chãi, cả nhà mới an tâm, sống vui khoẻ.

Vietcombank và Bảo hiểm FWD hiện đang là đối tác chiến lược độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và đầu tư. Trên nền tảng hợp tác bancassurance độc quyền được triển khai từ năm 2020, Vietcombank và FWD đã từng bước xây dựng mô hình hợp tác toàn diện trong lĩnh vực bảo hiểm - ngân hàng.

Hai bên không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn và phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Sau nhiều năm triển khai, quan hệ hợp tác giữa Vietcombank và FWD không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng mà còn hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua các giải pháp tài chính và bảo vệ được thiết kế đồng bộ, thuận tiện và dễ tiếp cận hơn.

Chương trình “Có Vietcombank - Tiết kiệm sinh lời, cả nhà vui khỏe” tiếp tục là một dấu ấn trong hành trình hợp tác giữa hai thương hiệu, thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và nỗ lực mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình tích lũy tài chính, chăm sóc sức khỏe và xây dựng nền tảng an tâm cho gia đình.

* Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại các điểm giao dịch Vietcombank trên toàn quốc hoặc liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng Vietcombank 24/7 theo số điện thoại 1900 545413 để được tư vấn và hỗ trợ.

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