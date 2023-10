Hạ Long tìm cách đảm bảo an toàn cho du khách chèo kayak

Thời gian gần đây, tình trạng tàu, thuyền gắn máy đánh bắt thủy sản vãng lai thường xuyên neo đậu và đi lại trong khu vực làng chài Cửa Vạn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn với các phương tiện vui chơi, giải trí kayak, đò chèo tay. Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, việc cấm phương thủy hoạt động tại đây là để đảm bảo an toàn cho du khách chèo kayak. Đây là một trong các khu vực vừa được quy hoạch là điểm được phép hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long.

Hiện ở Cửa Vạn còn 13 hộ nuôi trồng thủy sản chưa được cấp phép. Theo quy định là chỉ để 1 - 2 người trông bè, nhưng bà con thường cho nhiều người ra ở và cho các tàu đánh bắt vào neo đậu thành tụ điểm dân cư, nên các phương tiện ra, vào tại đây sẽ mất an toàn cho kayak và đò chở khách du lịch. "Ngoài ra khu vực làng chài được công bố là khu vực vui chơi giải trí, nên phải hạn chế các phương tiện vận tải khác", ông Cường cho biết thêm.

Để cảnh báo cho các tàu thuyền, từ ngày 1/11 tới, Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ thả phao giới hạn để phân vùng và ngăn các phương tiện đi vào khu vực hoạt động vui chơi, giải trí đã được UBND tỉnh Quảng Ninh công bố hoạt động. Cùng với việc lập lại trật tự, Ban quản lý vịnh Hạ Long đang khẩn trương tu sửa một số hạng mục tại làng chài Cửa Vạn đang bị xuống cấp để phục vụ du khách.

Hiện nay, trên Vịnh Hạ Long có các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch như: Dịch vụ chèo thuyền kayak, chèo đò, xuồng cao tốc, dù kéo, dù lượn... chủ yếu hoạt động vào mùa hè tại khu vực bãi tắm trên Vịnh Hạ Long. Theo thống kê của UBND TP Hạ Long, hiện tại trên Vịnh Hạ Long có khoảng trên 1.400 kayak, trong đó có khoảng 300 chiếc đang hoạt động tại một số khu vực trên Vịnh và khoảng 163 tàu lưu trú nghỉ đêm chở theo tàu để phục vụ du khách tại các điểm tham quan, điểm lưu trú. Ngoài ra, còn có 33 phương tiện xuồng cao tốc, 108 chiếc đò chèo tay và một số dịch vụ hoạt động vui chơi dưới nước khác...

Các dịch vụ này đã góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho cộng đồng địa phương, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi tham quan Vịnh Hạ Long. Việc phát triển loại hình dịch vụ này phù hợp với chủ trương tạo ra những sản phẩm du lịch mới, độc đáo trên Vịnh. Thế nhưng những loại hình này gặp một số vướng mắc về Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động các phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Theo Nghị định này, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước chỉ được phép hoạt động khi vùng nước đó đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thỏa thuận, công bố mở vùng nước hoạt động, tuy nhiên tỉnh Quảng Ninh chưa công bố vùng hoạt động này. Vì vậy, việc đầu tư cho các sản phẩm dịch vụ vui chơi du lịch trên Vịnh của các doanh nghiệp còn hạn chế, chất lượng dịch vụ chưa cao. Hoạt động của các loại hình dịch vụ vui chơi trên Vịnh vẫn mang tính tự phát, không có phương án đảm bảo an toàn... làm ảnh hưởng tới môi trường du lịch và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ANTT trên Vịnh.

Trước thực tế đó, để đảm bảo an toàn cho du khách và kiểm soát loại hình dịch vụ này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 1/8/2023 về việc công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí trên Vịnh Hạ Long. Việc công bố vùng hoạt động vui chơi, giải trí trên Vịnh Hạ Long đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ - du lịch dưới nước như chèo thuyền kayak, đò tay... trên Vịnh từ nhiều năm nay theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Cuối tháng 3 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure đã đề xuất Cửa Vạn vào top 16 thị trấn ven biển xinh đẹp nhất thế giới.

Theo đó, từ 1/8/2023, tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố 4 vùng nước đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tại Vịnh Hạ Long do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long quản lý, gồm: Khu vực hoạt động số 1 - khu vực hang Luồn có diện tích 5,23ha; khu vực hoạt động số 2 - khu vực Cửa Vạn, diện tích 29,56ha; khu vực hoạt động 3 - khu vực hồ Động Tiên - hang Trinh Nữ diện tích 32,55ha; khu vực hoạt động 4 - khu vực Cống Đỏ, diện tích 62,36ha.

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long có trách nhiệm triển khai thực hiện phương án đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên Vịnh Hạ Long; thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn và các quy định pháp luật khác có liên quan; bổ sung đầy đủ hệ thống hạ tầng phao giới hạn, khống chế khu vực theo tọa độ đã được đo vẽ, trước khi đi vào hoạt động.

Được biết, trên Vịnh Hạ Long ngoài dịch vụ chèo thuyền kayak, chèo đò, xuồng cao tốc, các dịch vụ kéo phao chuối, dù kéo, dù lượn... còn có các hoạt động tham quan làng nghề nuôi cấy ngọc trai, khu nuôi trồng thuỷ sản kết hợp du lịch, tìm hiểu văn hóa ngư dân trên vịnh... đều rất thu hút và hấp dẫn du khách. Có thể thấy, việc phát triển các dịch vụ du lịch an toàn, độc đáo, hấp dẫn sẽ góp phần mang lại trải nghiệm đa dạng, mới mẻ cho du khách, cũng như góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành du lịch Quảng Ninh nói chung.