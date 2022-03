Hà Nội: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ

Để triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 735/UBND-KGVX, điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hằng ngày), bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Trên cơ sở thực hiện hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/1/2022 của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương, UBND quận, huyện, thị xã chủ động triển khai, quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thành phố tiếp tục đề nghị người dân thực hiện thông điệp "5K" theo thứ tự ưu tiên: Khẩu trang (bảo đảm 100% thực hiện); Khử khuẩn (vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, vệ sinh bề mặt thường xuyên...); Khai báo y tế; Khoảng cách; Không tụ tập đông người.

Khuyến cáo khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh (ho, sốt, khó thở, mất vị giác...), không tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên; các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, đám hỏi, đám tang... hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm.

Các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3/2022. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương thực hiện việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các trường học gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, giáo viên. Tích cực phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch.

Sở Y tế được giao rà soát và bổ sung giường điều trị Covid-19 tại các bệnh viện của thành phố đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý tốt F0 tại nhà theo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19”.

Thành phố giao Sở Du lịch rà soát, thực hiện việc đón du khách quốc tế đến Hà Nội, đồng thời phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở lưu trú, các công ty lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm các điều kiện phục vụ, đón khách an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.