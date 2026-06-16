Hà Nội thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Gia Huy
16/06/2026, 16:02
Thành phố dự kiến thực hiện đề án với lộ trình 3 giai đoạn và được áp dụng trong phạm vi Vành đai 1, bao gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu - Quốc Tử Giám...
Ngày 15/6, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1 với lộ trình thực hiện gồm ba giai đoạn.
Theo đề án, vùng phát thải thấp sẽ được áp dụng trong phạm vi Vành đai 1, bao gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Khu vực này có diện tích hơn 26 km2, với khoảng 625.000 người dân sinh sống, đồng thời là trung tâm lịch sử, chính trị, hành chính, văn hóa và du lịch của Thủ đô.
Lộ trình thực hiện được chia thành ba giai đoạn.
Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7 - 31/12/2026): Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực phố cổ và vùng phụ cận hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm bao gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ, được chia thành hai khu vực.
Trong đó, khu vực 1 là phần nằm bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, được bao quanh bởi các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.
Khu vực 2 bao gồm toàn bộ khu phố cổ, giới hạn bởi các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.
Trong thời gian thí điểm, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn người dân xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện cá nhân. Đồng thời, Hà Nội khuyến khích hạn chế hoạt động của xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng tham gia kinh doanh vận tải thông qua các nền tảng công nghệ trong khu vực.
Đối với phương tiện cá nhân không kinh doanh, thành phố khuyến khích hạn chế lưu thông đối với xe mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất trước năm 2016; đồng thời vận động người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh, xe điện hoặc giao thông công cộng.
Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1 - 31/12/2027): Phạm vi thí điểm sẽ được mở rộng ra toàn bộ địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Thành phố bắt đầu triển khai đo kiểm khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình của Chính phủ; tăng cường kiểm soát các phương tiện phát thải cao và từng bước hạn chế hoạt động của những phương tiện không đáp ứng quy chuẩn khí thải trong vùng phát thải thấp.
Cùng với đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện hệ thống camera giám sát, nhận diện phương tiện, kết nối và chia sẻ dữ liệu, đồng thời xây dựng các cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.
Giai đoạn 3 (từ ngày 1/1/2028 đến hết năm 2029): Vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng trên toàn bộ khu vực Vành đai 1. Bên cạnh việc duy trì các giải pháp đã triển khai ở các giai đoạn trước, thành phố sẽ không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu xăng không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 3 trở lên lưu thông trong khu vực.
Từ năm 2030, mô hình vùng phát thải thấp sẽ được vận hành ổn định, từng bước nâng cao yêu cầu kiểm soát khí thải và mở rộng phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của Thủ đô, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí và xây dựng môi trường đô thị xanh, bền vững.
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