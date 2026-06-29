Cơ hội để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hà Nội chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị...
Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP. Hà Nội ngày 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cho thấy quyết tâm hành động của Thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Với Luật Thủ đô hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội. Bản Quy hoạch tổng thể đã được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, bảo đảm tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao; trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.
LẤY HIỆU QUẢ THỰC THI LÀM THƯỚC ĐO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ
Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một số yêu cầu có ý nghĩa định hướng đối với các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp.
Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng: Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.
Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành; đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.
Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội, với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
TẠO NỀN TẢNG PHÁP LÝ VỮNG CHỮNG CHẮC CHO HÀ NỘI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam; đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nhất là những nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phát triển kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.
Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khi khát vọng phát triển hội tụ cùng những chủ trương đúng đắn của Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của cộng đồng quốc tế.
Một nền chính trị ổn định, nền kinh tế đang đổi mới mạnh mẽ, hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện, cùng một Thủ đô có tầm nhìn phát triển 100 năm và khung thể chế đặc thù vượt trội, chính là những nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, nhất định Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.
Triển lãm Quy hoạch hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm khai mạc vào chiều ngày 29/6 tại Bảo tàng Hà Nội.
Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Ban tổ chức đã bố trí Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó, khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan. Đây là không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội để thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.
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