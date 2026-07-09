Hà Nội làm sạch 863.383 thửa đất, tăng hơn 73.500 thửa sau gần hai tuần

Tại cuộc họp giao ban về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội, báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến ngày 7/7, toàn Thành phố đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm giao ban ngày 24/6.
Tuy nhiên, trong tổng số gần 4,01 triệu thửa đất trên địa bàn, khoảng 2,14 triệu thửa đất dù có dữ liệu nhưng cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch để hoàn thành trước ngày 30/7; khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại, gồm 950.000 thửa chưa đo đạc và 250.000 thửa đã đo cần chỉnh lý, bổ sung, sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Cũng theo báo cáo, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu đất đai như: phường Hai Bà Trưng (80,8%); phường Yên Sở (80,2%); phường Nghĩa Đô (75,5%); phường Cầu Giấy (75,3%); phường Phương Liệt (72,6%)... Song một số xã như: Hương Sơn, Minh Châu, Bình Minh, Thanh Oai, Tam Hưng, Trần Phú... vẫn đạt tỷ lệ thấp do diện tích đất nông nghiệp lớn, khó xác định vị trí thửa đất, thông tin chủ sử dụng và hồ sơ quét.
Ngoài ra, còn một kết quả quan trọng khác là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an Thành phố tổ chức 5 đợt làm sạch dữ liệu dân cư. Đến nay có 2.112.464 thửa đất và căn hộ được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn Thành phố.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Thành phố đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương ngay sau khi Hà Nội phát động chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Theo đó, các đơn vị đã khẩn trương thành lập tổ công tác, hướng dẫn sử dụng phần mềm, chuẩn hóa hồ sơ và tổ chức triển khai đồng bộ tại cơ sở, tạo tiền đề để tăng tốc trong tháng 7 và tháng 8.
Thành phố cho rằng chủ trương, cơ chế và quy trình thực hiện đã đầy đủ, điều quan trọng là tổ chức thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, chính xác. Sở, ngành và chính quyền cơ sở cần coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền để người dân phối hợp kê khai, xác minh thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Đối với công tác chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục triển khai đồng thời việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Với những khu vực còn khối lượng đo đạc lớn, đặc biệt là vùng thực hiện dồn điền đổi thửa, Sở hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đo vẽ. Quá trình triển khai sẽ thực hiện việc đo đạc và kê khai để cập nhật ngay vào hệ thống dữ liệu.
Về nguồn lực, Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp nhu cầu, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Thành phố bố trí kinh phí theo đúng quy định.
Liên quan đến hạ tầng số, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung trước ngày 15/8 để tiếp nhận, lưu trữ và chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai cho các sở, ngành, địa phương. Hiện nay, các đơn vị đã thống nhất 46 trường thông tin sẽ chia sẻ khi dữ liệu được chuẩn hóa, tạo nền tảng cho việc khai thác hiệu quả trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là cơ sở dữ liệu đất đai phải cập nhật thường xuyên. Việc vận hành phải bảo đảm liên tục, kịp thời cập nhật mọi biến động, tránh tình trạng dữ liệu bị chậm hoặc không phản ánh đúng thực tế.
Đối với lực lượng Công an, Thành phố yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong hoạt động chuẩn hóa dữ liệu, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu và quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng thông tin…
Thành phố nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương phải duy trì tinh thần của chiến dịch 45 ngày đêm, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số của Thủ đô.
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