Hà Nội quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội...

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Theo Quyết định (có hiệu lực từ tháng 7/2026), đối tượng áp dụng gồm: UBND TP, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn Thành phố; Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng; Thuế TP.Hà Nội, các Thuế cơ sở trên địa bàn Thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố; Kho bạc nhà nước Khu vực I, cơ quan thu hoặc tổ chức tín dụng được ủy quyền thu (Ngân hàng) theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện định giá đất; Người sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024.

LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THEO ĐIỀU 159 LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Đối với quy trình luân chuyển hồ sơ theo Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính thửa đất đến Thuế TP.Hà Nội.

Tiếp đó, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển thông của Sở Nông nghiệp và Môi trường và môi trường, Thuế TP.Hà Nội ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác, gửi đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội; cơ quan thu ngân sách nhà nước cùng cấp.

Sau khi nhận được thông báo, người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, và các khoản nghĩa vụ tài chính khác, hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Cơ quan thu ngân sách nhà nước chuyển thông tin thu nộp ngân sách đến Thuế TP.Hà Nội để xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Thuế TP.Hà Nội có văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, gửi văn bản đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai làm căn cứ bàn giao đất trên thực địa, ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THEO ĐIỀU 160 LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

Đối với quy trình luân chuyển hồ sơ theo Điều 160 Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội: Trong thời hạn 45 ngày làm việc đối với trường hợp thực hiện quy trình đấu thầu lựa chọn Tổ chức thực hiện định giá đất hoặc 15 ngày làm việc đối với trường hợp chỉ định Tổ chức thực hiện định giá đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ định giá đất cụ thể và thực hiện thủ tục lựa chọn Tổ chức thực hiện định giá đất theo quy định.

Sau khi được lựa chọn, tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể thực hiện trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể theo quy định của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng kinh tế với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tiếp theo, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát tính đầy đủ của Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất; trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất trong thời hạn 8 ngày làm việc.

Đồng thời, Sở Tài chính - Tổ trưởng tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố tổ chức họp rà soát phương án giá đất theo nội dung Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường và có báo cáo gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố chậm nhất trong 08 ngày làm việc.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố thẩm định phương án giá đất và gửi văn bản thẩm định phương án giá đất đến Sở Nông nghiệp và Môi trường và môi trường trong thời hạn 6 ngày làm việc.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường và môi trường thông báo bằng văn bản đến Tổ chức thực hiện định giá đất. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Tổ chức thực hiện định giá đất có trách nhiệm hoàn thiện phương án giá đất gửi Chứng thư định giá đất kèm theo Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất đến Sở Nông nghiệp và Môi trường và môi trường.

Sau các bước trên, Chủ tịch UBND Thành phố quyết định giá đất cụ thể trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Kể từ ngày nhận được quyết định giá đất cụ thể, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính đến Thuế TP.Hà Nội.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển thông tin của Sở Nông nghiệp và Môi trường và môi trường, Thuế TP.Hà Nội sẽ ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; gửi thông báo nộp tiền đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và cơ quan thu ngân sách nhà nước cùng cấp.

Tiếp đó, người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước theo thông báo của Thuế TP.Hà Nội.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Cơ quan thu ngân sách nhà nước chuyển thông tin thu nộp ngân sách đến Thuế TP.Hà Nội để xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Cuối cùng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Thuế TP.Hà Nội có văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, gửi văn bản đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai làm căn cứ bàn giao đất trên thực địa, ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định.