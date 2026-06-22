Nhiều địa phương gặp khó trong dự toán chi phí khám sức khỏe cho người dân

Việc lập dự toán chi phí khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc, với mức tổng chi phí khám cho người dân không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm…

Làm thủ tục đăng ký khám sức khỏe. Ảnh: Nhật Dương.

Bộ Y tế cho biết thời gian qua đã nhận được phản ánh của một số tỉnh/thành phố liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong xác định mức tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân; việc lập dự toán để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ, và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Trên cơ sở Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh quy định về phạm vi, đối tượng, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã có hướng dẫn để các địa phương triển khai.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các đơn vị lập dự toán ngân sách nhà nước để chi trả cho các đối tượng, bao gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Các đối tượng khác không thuộc đối tượng do người sử dụng lao động, lực lượng vũ trang, hoặc các trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT đã tổ chức thực hiện.

Bộ Y tế cũng hướng dẫn xác định mức tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc miễn phí cho mỗi người dân làm cơ sở lập dự toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, tại Nghị định số 165 đã nêu rõ, căn cứ danh sách đối tượng quy định, lộ trình thực hiện, phạm vi nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc miễn phí và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi dự kiến thực hiện khám, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập dự toán chi phí khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc, với mức tổng chi phí khám cho người dân không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Do vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định dự toán chi phí khám cho mỗi người dân theo các nhóm đối tượng không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm để làm căn cứ xây dựng dự toán.

Trong đó, việc xác định danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện theo các văn bản hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ của Bộ Y tế.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi dự kiến thực hiện khám, thực hiện theo các văn bản quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (Khoản 5, khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh).

Riêng dịch vụ khám lâm sàng các chuyên khoa trong danh mục khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, áp dụng nguyên tắc thanh toán chi phí cho 1 lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở khám chữa bệnh.

Nếu phải khám thêm các chuyên khoa khác, thì từ lần khám thứ 2 chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh. Mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của một người không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh để xác định chi phí của dịch vụ.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách để thực hiện đối với nhóm đối tượng đã được quy định.

Trường hợp không đủ nguồn lực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản báo cáo Bộ Tài chính, để trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán theo quy định về pháp luật ngân sách nhà nước.

Việc thanh toán, quyết toán theo thực tế số lượng các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện; đối với địa phương chưa tự cân đối ngân sách thì đảm bảo không vượt mức tối đa quy định tại Nghị định 165/2026/NĐ-CP.

Trường hợp địa phương có nguồn huy động hợp pháp (như nguồn tài trợ, xã hội hóa), hoặc khả năng cân đối của ngân sách địa phương, chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mở rộng phạm vi nội dung chuyên môn, hoặc điều chỉnh tăng mức tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc miễn phí cho mỗi người dân cao hơn 350.000 đồng/người/lần/năm.