Hà Tĩnh: Chấm dứt hoạt động mỏ sắt hơn 14.500 tỷ đồng sau nhiều năm đình trệ

Sau nhiều năm đình trệ, Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê với tổng vốn hơn 14.500 tỷ đồng đã chính thức bị chấm dứt hoạt động. Quyết định được Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành sau khi nhà đầu tư không hoàn thành mục tiêu dự án theo tiến độ quy định...

Toàn cảnh dự án mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: Anh Hùng

Ngày 2/7/2026, Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4748/QĐ-STC về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 24/12/2008 cho Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê.

Theo quyết định, sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu của dự án và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định. Dự án thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động dự án, Sở Tài chính Hà Tĩnh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời Giấy chứng nhận đầu tư của dự án cũng chấm dứt hiệu lực.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê được triển khai từ năm 2008 trên địa bàn các xã Thạch Khê, Đồng Tiến và Thạch Lạc. Đây là mỏ sắt có diện tích hơn 4.821ha, trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng, thời gian khai thác dự kiến trên 50 năm. Giai đoạn 2008-2011, chủ đầu tư đã thực hiện thử nghiệm công nghệ, bóc khoảng 12,7 triệu m3 đất tầng phủ xuống độ sâu âm 34 m so với mực nước biển và thu hồi khoảng 3.000 tấn quặng. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011 đến nay, dự án không triển khai khai thác mà chỉ thực hiện một số thủ tục hồ sơ.

Năm 2016, UBND Hà Tĩnh kiến nghị Trung ương tạm dừng dự án do công nghệ và kỹ thuật khai thác chưa phù hợp với điều kiện địa chất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Kể từ đó, dự án rơi vào tình trạng dừng kéo dài.

Trước khi quyết định chấm dứt hoạt động được ban hành, ngày 7/5/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp với Hà Tĩnh, các bộ, ngành và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để xử lý những vướng mắc của dự án.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý dứt điểm các kiến nghị liên quan. Đồng thời nhấn mạnh việc xử lý phải đúng kết luận của Bộ Chính trị, không hợp thức hóa các sai phạm. Trường hợp dừng dự án, cần nghiên cứu phương án lựa chọn nhà đầu tư mới có đủ năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, phát triển theo hướng chế biến sâu, bảo đảm yêu cầu về môi trường và hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.