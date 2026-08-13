Hải Phòng quy định phân bổ gần 8.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 7.988 tỷ đồng vốn đầu tư công xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên địa bàn còn thiếu hụt hạ tầng và mục tiêu xây dựng NTM hiện đại.
Theo đó, nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 7.988 tỷ đồng vốn đầu tư công cho xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên địa bàn còn khó khăn, công trình thiết yếu và các mục tiêu có tính kết nối, lan tỏa.
Việc phân bổ vốn phải bảo đảm các nguyên tắc đầu tư tập trung không dàn trải, bố trí đủ vốn hoàn thành công trình, dự án theo tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên địa phương có mức độ thiếu hụt tiêu chí NTM cao, địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại hoặc thực hiện thí điểm.
Ngân sách tập trung cho công trình thiết yếu, liên xã, liên vùng có tính kết nối, lan tỏa. Không phân bổ vốn đầu tư công cho địa phương không thực hiện xây dựng NTM. Việc phân bổ căn cứ nhiệm vụ, khối lượng, tiến độ, nhu cầu kinh phí, kết quả thực hiện và giải ngân, đồng thời, lồng ghép với các nguồn vốn khác để tránh trùng lặp, chồng chéo.
Ngân sách thành phố đầu tư 100% công trình đường liên xã và các công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu. Với địa phương xây dựng thí điểm đạt chuẩn NTM, ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu tối đa 100% để đầu tư các công trình, dự án hoàn thành tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026-2030.
Với các địa phương còn lại, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu được phân bổ theo mức độ thiếu hụt tiêu chí NTM, theo đối tượng địa bàn, theo mục tiêu xây dựng đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại và khả năng huy động nguồn lực xã hội. Các tiêu chí được lượng hóa bằng điểm để xác định mức độ thiếu hụt, thứ tự ưu tiên và mức vốn hỗ trợ. Mức vốn phân bổ cho các địa phương căn cứ theo điểm số.
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