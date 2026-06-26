Hà Tĩnh thúc đẩy triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III hơn 51.000 tỷ đồng

Với công suất khoảng 1.500 MW và tổng mức đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III đang được Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai theo kế hoạch.

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Ngày 25/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và B.Grimm Power Public Company Limited nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 9/6/2026. Nhà máy có công suất khoảng 1.500 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng, sử dụng 51,71 ha đất và 15,96 ha mặt nước biển.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, liên danh nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục thành lập công ty dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và làm việc với các nhà cung cấp tua-bin khí để chủ động nguồn thiết bị phục vụ triển khai dự án.

Cùng với đó, nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán điện, hợp đồng mua nhiên liệu LNG; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát mặt bằng, phương án đấu nối, xả nước làm mát và các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng khu vực mỏ cát Cụp Bàu.

Theo kế hoạch, tháng 8/2026, nhà đầu tư sẽ thành lập công ty dự án, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Dự kiến tổ máy số 1 hoàn thành vào tháng 6/2030, tổ máy số 2 hoàn thành vào tháng 12/2030. Tổ máy số 1 sẽ vận hành thương mại vào quý I/2031 và tổ máy số 2 vào quý II/2032.

Tại buổi làm việc, liên danh nhà đầu tư kiến nghị tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đề xuất các cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm bảo đảm hiệu quả dự án; hỗ trợ thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao mặt nước biển; kiến nghị các cơ quan liên quan đầu tư tuyến đường dây truyền tải điện 500kV đấu nối nhà máy vào hệ thống điện quốc gia.

Nhà đầu tư cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển khai Kho khí LNG, sớm hoàn thành khai thác mỏ cát Cụp Bàu và hỗ trợ nguồn vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ghi nhận sự chủ động của liên danh nhà đầu tư và khẳng định địa phương luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.