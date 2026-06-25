Nghệ An: Tập trung xử lý điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư liên quan các dự án trọng điểm

Từ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quốc lộ 46 đến cảng nước sâu Cửa Lò và Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Nghệ An đang tập trung xử lý các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án động lực của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn

Chiều 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm: đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Cảng nước sâu Cửa Lò.

TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CAO TỐC VINH - THANH THỦY

Đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, gói thầu XL01 đã được khởi công từ ngày 18/5/2026, thời gian thực hiện 24 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2028. Hiện nhà thầu đang tập kết máy móc, nhân lực, san ủi mặt bằng và chuẩn bị triển khai 9 mũi thi công trước ngày 30/6. Mặt bằng đã bàn giao đạt 89%.

Các gói thầu XL02 đến XL06 đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế để phê duyệt trong tháng 7 và lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 8/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đất nông nghiệp đã hoàn thành 92,4%, trong khi đất lâm nghiệp mới đạt 32%. Công tác bồi thường đất ở và di dời mồ mả vẫn còn một số tồn tại tại các xã Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp trước ngày 30/6; riêng phần đất lâm nghiệp còn lại tại các xã Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng phải hoàn thành trước ngày 10/7.

Đối với đất ở, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho người dân phải hoàn thành trước ngày 30/6; riêng xã Nam Đàn hoàn thành trước ngày 15/7. Các khu tái định cư phải hoàn tất thủ tục đầu tư trước ngày 30/6 và hoàn thành hạ tầng trước ngày 30/8.

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An Hoàng Sỹ Kiện báo cáo tiến độ dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng ngay sau khi hoàn thành giải phóng để phục vụ thi công, đồng thời các sở, ngành liên quan phải bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho dự án.

Đối với dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, đến nay các địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến dài 10,69 km. Hiện dự án đã triển khai thi công khoảng 10,23 km và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến theo đúng kế hoạch. Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sớm hoàn thành việc di dời hệ thống đường ống nước còn lại.

THÁO GỠ NÚT THẮT CHO CÁC DỰ ÁN ĐÔ THỊ, NĂNG LƯỢNG VÀ CẢNG BIỂN

Đối với dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó khăn do chưa có quỹ đất phục vụ di dời khoảng 550 ngôi mộ trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn và một số khu tái định cư chưa hoàn thiện hạ tầng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất chuyển Hội đồng giải phóng mặt bằng từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về các phường, xã trực tiếp thực hiện. Đồng thời yêu cầu phường Trường Vinh tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai nhiệm vụ.

Tỉnh cũng sẽ thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế việc di dời 550 ngôi mộ để có phương án xử lý phù hợp. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức đấu thầu thêm 3 gói thầu xây lắp trong tháng 6 và tháng 7/2026, đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho các gói thầu giai đoạn 2.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng nghe báo cáo tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn còn gặp khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Khẳng định quan điểm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và xử lý các vướng mắc phát sinh. Phường Tân Mai được yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, trong khi nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Nguyễn Hào báo cáo tiến độ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đối với dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, đến nay đã hoàn thành thủ tục thuê đất đối với 9,8/32 ha và cơ bản hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 17,5 ha. Công tác chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng đang được triển khai tích cực.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp một số khó khăn do nhiều trường hợp liên quan đến thủ tục thừa kế tài sản, ủy quyền của các thành viên đang sinh sống, làm việc ở xa hoặc ở nước ngoài, làm kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ. Nguồn vật liệu san lấp cũng đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu xã Hải Lộc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường; cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Chủ đầu tư được giao đẩy nhanh việc lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu hậu phương cảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực thi công.