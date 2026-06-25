Nghệ An: Tập trung xử lý điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và thủ tục đầu tư liên quan các dự án trọng điểm

Chiều 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm: đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Cảng nước sâu Cửa Lò.
Đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, gói thầu XL01 đã được khởi công từ ngày 18/5/2026, thời gian thực hiện 24 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2028. Hiện nhà thầu đang tập kết máy móc, nhân lực, san ủi mặt bằng và chuẩn bị triển khai 9 mũi thi công trước ngày 30/6. Mặt bằng đã bàn giao đạt 89%.
Các gói thầu XL02 đến XL06 đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế để phê duyệt trong tháng 7 và lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 8/2026.
Về công tác giải phóng mặt bằng, đất nông nghiệp đã hoàn thành 92,4%, trong khi đất lâm nghiệp mới đạt 32%. Công tác bồi thường đất ở và di dời mồ mả vẫn còn một số tồn tại tại các xã Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp trước ngày 30/6; riêng phần đất lâm nghiệp còn lại tại các xã Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng phải hoàn thành trước ngày 10/7.
Đối với đất ở, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho người dân phải hoàn thành trước ngày 30/6; riêng xã Nam Đàn hoàn thành trước ngày 15/7. Các khu tái định cư phải hoàn tất thủ tục đầu tư trước ngày 30/6 và hoàn thành hạ tầng trước ngày 30/8.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng ngay sau khi hoàn thành giải phóng để phục vụ thi công, đồng thời các sở, ngành liên quan phải bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho dự án.
Đối với dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, đến nay các địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến dài 10,69 km. Hiện dự án đã triển khai thi công khoảng 10,23 km và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến theo đúng kế hoạch. Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sớm hoàn thành việc di dời hệ thống đường ống nước còn lại.
Đối với dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó khăn do chưa có quỹ đất phục vụ di dời khoảng 550 ngôi mộ trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn và một số khu tái định cư chưa hoàn thiện hạ tầng.
Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất chuyển Hội đồng giải phóng mặt bằng từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về các phường, xã trực tiếp thực hiện. Đồng thời yêu cầu phường Trường Vinh tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai nhiệm vụ.
Tỉnh cũng sẽ thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế việc di dời 550 ngôi mộ để có phương án xử lý phù hợp. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức đấu thầu thêm 3 gói thầu xây lắp trong tháng 6 và tháng 7/2026, đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho các gói thầu giai đoạn 2.
Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng nghe báo cáo tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn còn gặp khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu phục vụ thi công.
Khẳng định quan điểm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và xử lý các vướng mắc phát sinh. Phường Tân Mai được yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng, trong khi nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.
Đối với dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, đến nay đã hoàn thành thủ tục thuê đất đối với 9,8/32 ha và cơ bản hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 17,5 ha. Công tác chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng đang được triển khai tích cực.
Tuy nhiên, dự án vẫn gặp một số khó khăn do nhiều trường hợp liên quan đến thủ tục thừa kế tài sản, ủy quyền của các thành viên đang sinh sống, làm việc ở xa hoặc ở nước ngoài, làm kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ. Nguồn vật liệu san lấp cũng đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu xã Hải Lộc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường; cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu phục vụ dự án.
Chủ đầu tư được giao đẩy nhanh việc lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu hậu phương cảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực thi công.
Việc xác định ranh giới các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương mở ra bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời kết nối với các trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư và logistics dọc hành lang tuyến metro.
Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321 thuộc sở hữu của hãng, nâng tổng số tàu bay sở hữu lên 4 chiếc, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng mới...
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Hải Phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với số tiền giải phóng mặt bằng 8.924 tỷ đồng…
Đồng Nai đề xuất bố trí cụm ga đường sắt và metro tại sân bay Long Thành theo nguyên tắc so le trên mặt bằng nhưng kết nối tập trung. Phương án này nhằm bảo đảm vận hành độc lập giữa các tuyến, giảm rủi ro kỹ thuật và nâng cao năng lực trung chuyển hành khách...
Việc chấm dứt hoạt động các dự án chậm triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng đang giúp Hà Tĩnh giải phóng nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hướng tới phát triển bền vững.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...