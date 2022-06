Hải Phòng cấp phép cho 6 dự án với quy mô trên 400 triệu USD

Đó là các dự án: (1) Dự án Sản xuất chế tạo bộ phận linh kiện hệ thống an toàn thụ động ô tô HMT Hải Phòng của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới HMT (Hải Phòng) tại KCN An Dương với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD, quy mô 54.136 m2; (2) Dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 của nhà đầu tư ESR V Investor 4 Pte.Ltd tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) với tổng vốn đầu tư 33 triệu USD, quy mô 120.000 m2; (3) Dự án Trung tâm công nghiệp GNP Nam Đình Vũ của Công ty TNHH Classic Leaf Việt Nam tại Khu phi Thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) với tổng vốn đầu tư của dự án 38,5 triệu USD, quy mô 170.000 m2; (4) Dự án sản xuất thiết bị điện, điện tử PhiHong Việt Nam của Công ty TNHH PhiHong Việt Nam tại KCN An Dương, tăng 50 triệu USD quy mô 90.370 m2 ; (5) Dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm đất hiếm của Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam tại KCN Đình Vũ tăng 35 triệu USD nâng tổng vốn đầu tư lên 442 triệu USD, quy mô 204.700 m2.

Đáng chú ý là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh (KCN Tiên Thanh) nằm trên địa bàn huyện Tiên Lãng có qui mô 410 ha do Công ty CP đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh – thành viên của Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group) làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư 4.597 tỷ đồng (khoảng 200 triệu USD)

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh.

Đây là dự án nằm trong danh mục qui hoạch phát triển các khu công nghiệp đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 27/5/2020 và được định hướng phát triển là 1 khu công nghiệp đa ngành, gồm công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp sản xuất chế tạo. lắp ráp đồ điện tử, sản xuất các sản phẩm cơ khí…

Ông Nguyễn Văn Bình , Chủ tịch HĐQT Việt Phát Group cho biết, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng 1 khu công nghiệp xanh, sạch, nên trong thu hút đầu tư chúng tôi sẽ lựa chọn và ưu tiên những nhà đầu tư có công nghệ cao, sử dụng quĩ đất thấp nhưng tỷ suất sinh lời cao.

Với khẩu hiệu “3 nhanh” là giải phóng mặt bằng nhanh, xây dựng hạ tầng nhanh, xúc tiến thu hút đầu tư nhanh, chúng tôi phấn đấu sẽ đưa khu nghiệp Tiên Thanh đi vào hoạt động trong năm 2024, ông Bình nói.

Được biết, Hải Phòng hiện có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích tự nhiên khoảng hơn 6 nghìn ha. Đến thời điểm hiện tại, lũy kế thu hút đầu tư tại các khu này đã có 438 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 22,07 tỷ USD và 195 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 12,57 tỷ USD.

Chia sẻ với Vneconomy, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, hiện tỷ suất đầu tư trung bình trong khu công nghiệp tại Hải Phòng ước đạt trên 7 triệu USD/1ha. Đây là con số khá cao so với cả nước. Tuy nhiên, hiện diện tích trong các khu công nghiệp trên địa bàn đã gần như được lấp đầy. Việc có thêm hơn 400 ha của Khu công nghiệp Tiên Thanh, sẽ mở ra cơ hội để Hải Phòng kêu gọi, thu hút thêm các nhà đầu tư mới.

Nói về mục tiêu cho năm 2022, ông Lê Trung Kiên khẳng định, Hải Phòng chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch đặt ra là thu hút được 2,5 đến 3 tỷ USD vốn đầu tư vào khu kinh tế.