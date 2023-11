Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng

Vượt qua nhiều tác động tiêu cực của lạm phát, tình hình sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn Hải Phòng có xu hướng tăng trưởng tích cực hơn từ giữa quý III, duy trì nhịp độ tháng sau cao hơn tháng trước. Một số ngành sản xuất trọng điểm tăng cao như sản xuất sản phẩm điện tử, sản xuất xe có động cơ, đóng tàu và cấu kiện nổi.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 của Hải Phòng ước tính tăng 15,48% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13,99% so với tháng 9/2023. Tính chung 10 tháng tăng 13,01% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều tăng trưởng dương: ngành khai khoáng tăng 45,23%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,52%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,35%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,61%...

Một số ngành công nghiệp truyền thống trọng điểm của Hải Phòng duy trì mức tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ như: đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 80,86%; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 79,10%... đã có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn sản xuất đại trà các sản phẩm mới, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản suất.

Đặc biệt, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm điện tử đều có mức tăng sản lượng sản xuất ấn tượng so với cùng kỳ năm 2022…

Cùng với đó chỉ số tiêu thụ sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo trong 10 tháng năm 2023 trên địa bàn Hải Phòng cũng đạt mức tăng trưởng khoảng 5,62%, tiêu biểu như: tiêu thụ phân bón và hợp chất ni tơ tăng 55,26%; tiêu thụ đồ chơi, trò chơi tăng 43,66%; tiêu thụ xe có động cơ tăng 35,29%; tiêu thụ sản phẩm điện tử dân dụng tăng 29,83%; đồ điện dân dụng tăng 21,44%;...

Tuy nhiên, bản tổng kết cũng thống kê một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm như: sản xuất pin và ắc quy giảm 69,57%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 42,87%; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp giảm 33,7%...

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/10/2023 dự kiến tăng 2,01% so với cùng thời điểm tháng 9/2023 và giảm 4,59% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 1,02%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 10,64%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 2,95%.

10 tháng năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn thành phố đạt 241,3 triệu tấn, tăng 7,54%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 101.335,8 triệu tấn.km, tăng 6,44%; doanh thu ước đạt 47.176,1 tỷ đồng, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch, thị trường vận tải hành khách trên địa bàn Hải Phòng trong 10 tháng năm 2023 cũng tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 58,4 triệu lượt người, tăng 71,35%; số lượt hành khách luân chuyển đạt 2.532,8 triệu lượt người.km, tăng 80,86%; doanh thu ước đạt 3.086,8 tỷ đồng, tăng 73,63% so với 10 tháng cùng kỳ năm 2022.

Tổng số hàng hóa qua cảng hàng không tháng 10 năm 2023 ước đạt 1.120 tấn, giảm 9,68% so với tháng trước, tăng 1,45% so với cùng tháng năm trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, tổng số hàng hóa ước đạt 12.823 tấn, tăng 35,36% so với cùng kỳ.

Theo quy luật những tháng cuối năm sẽ tiếp tục là cơ hội tăng trưởng cho hoạt động vận chuyển, vận tải, do đó kết quả tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 2 con số cho đến hết năm 2023, có thể coi như đó một trong những tín hiệu tốt, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ của ngành khi mọi hoạt động kinh tế trở về quỹ đạo ổn định.