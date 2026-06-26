Hải Phòng khởi công dự án Nhà lưu trú công nhân hơn 1.111 tỷ đồng

Ngày 26/6/2026, thành phố Hải Phòng và chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An đã tổ chức khởi công xây dựng dự án Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng (phường Tứ Minh, Hải Phòng).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.
Dự án Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng có quy mô sử dụng 4,28ha tại các lô Lô DV3, DV4 KCN Đại An mở rộng (tại Km51 quốc lộ 5, phường Tứ Minh, Hải Phòng), gồm 7 công trình lưu trú 10 tầng với tổng số 1.074 căn nhà cho công nhân thuê, 14 công trình thương mại dịch vụ cao 3 - 4 tầng với tổng số 55 căn cho chuyên gia thuê. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong quý 4/2027.
Đại diện Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An cam kết sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật, sớm đưa dự án đi vào hoạt động hiệu quả, qua đó, đóng góp tích cực vào thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách của thành phố.
Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng, đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, vật tư và thiết bị để tổ chức thi công đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ đảm bảo chất lượng. Lãnh đạo Thành phố cũng giao các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho dự án triển khai thuận lợi.
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