Hải Phòng thực hiện mục tiêu có ít nhất 15.000 căn nhà ở cho thuê

Hải Phòng xác định phát triển phân khúc nhà ở cho thuê là định hướng chiến lược trọng tâm với mục tiêu sẽ hình thành 15.000 – 17.000 căn hộ…

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang tập trung thực hiện bước chuyển đổi tư duy về nhà ở bảo đảm quyền có nhà ở của người dân, bước đầu đã hình thành 15 dự án nhà ở cho thuê với 4.900 căn hộ. Xác định phát triển phân khúc nhà ở cho thuê là định hướng chiến lược trọng tâm, dự kiến đến đến năm 2030, Hải Phòng sẽ hình thành một hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng với tổng số khoảng 15.000-17.000 căn.

ĐÃ TRIỂN KHAI 4 DỰ ÁN NHÀ Ở CÔNG NHÂN

Ngày 26/6/2026, thành phố Hải Phòng và chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An đã khởi công xây dựng dự án Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia với tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng. Đây là khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An (tại Km51 quốc lộ 5, phường Tứ Minh, Hải Phòng) mở rộng có quy mô sử dụng 4,28ha.

Dự án gồm 7 công trình lưu trú 10 tầng với tổng số 1.074 căn nhà cho công nhân thuê, 14 công trình thương mại dịch vụ cao 3 - 4 tầng với tổng số 55 căn cho chuyên gia thuê. Dự kiến dự án Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng sẽ hoàn thành trong quý 4/2027.

Trước đó, Hải Phòng đã triển khai đầu tư xây dựng 3 dự án nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đó là dự án Khu nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam trong Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải (phường Đông Hải, Hải Phòng) do Công ty TNHH Pegatron Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 5.04ha với hơn 1.500 căn hộ, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng 784 căn với tỷ lệ lấp đầy 43% với giá cho người lao động thuê mỗi tháng là 100.000 đồng/ người.

Phối cảnh dự án Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuộc dự án khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Tương tự, dự án Ký túc xá cho công nhân nhà máy LG Display tại Lô NO1 khu công nghiệp Tràng Duệ (phường An Phong, Hải Phòng) nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải do Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư cũng đã được xây dựng. Dự án có uy mô 12,06 ha với 12 toà nhà ký túc xá tương đương 1.668 căn hộ, đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4 toà ký túc xá với 556 căn cho thuê, tỷ lệ lấp đầy 75%, giá cho thuê mỗi tháng 100.000 đồng/ người.

Ngoài ra, dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner tại khu công nghiệp An Phát 1 (xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng) do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal làm chủ đầu tư có quy mô 3,16ha với 6 toà nhà cao 20 tầng với khoảng 2.850 căn hộ cũng đã được triển khai xây dựng. Hiện dự án có một toà nhà 20 tầng đã thi công đến tầng 8, một toà 20 tầng thi công đến tầng 6, bốn toà 20 tầng thi công đến tầng 5. Dự kiến quý 4/2027 dự án sẽ đi hoàn thành đi vào hoạt động.

TẠO DỰNG QUỸ NHÀ CHO THUÊ 17.000 CĂN HỘ

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng, cho biết thời gian qua, công tác phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn thành phố đã và đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 85.261 căn, dự kiến số căn hoàn thành giai đoạn 2021-2030 là 73.780 căn, vượt khoảng 40% so với chỉ tiêu Chính Phủ giao.

Về nhà ở cho thuê, bước đầu Hải Phòng đã hình thành tổng cộng 15 dự án với khoảng hơn 4.900 căn hộ. Đã có hơn 700 căn hộ hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và hơn 600 căn đang được vận hành cho thuê ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư thiết thực của người dân.

Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội, định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới và kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê, Hải Phòng đang tập trung thực hiện bước chuyển đổi tư duy về nhà ở từ tạo điều kiện cho người dân sở hữu nhà sang đảm bảo quyền có nhà ở.

Dự án Khu nhà ở công nhân viên Công ty TNHH Pegatron Việt Nam với hơn 1.500 căn hộ đã có hơn 700 căn hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hải Phòng xác định phát triển phân khúc nhà ở cho thuê là định hướng chiến lược trọng tâm gắn với quy hoạch tổng thể đô thị, mạng lưới giao thông công cộng, khu công nghiệp và các vùng phát triển động lực. Hải Phòng đang xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê, trong đó, căn cứ Chương trình phát triển nhà đến năm 2030 để xác định nhu cầu về nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng. Nhà ở cho công nhân thuê theo mô hình căn hộ chung cư khép kín sẽ gắn với khu công nghiệp và các vùng phát triển chiến lược.

Theo ông Quân, để phát triển mô hình nhà ở công nhân, Hải Phòng sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, thuê và tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển loại hình nhà ở này. Thành phố sẽ đưa quỹ nhà ở địa phương vào vận hành hiệu quả nhằm từng bước tạo quỹ nhà ở để cho thuê.

Dự kiến đến đến năm 2030, Hải Phòng sẽ hình thành một hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng về loại hình, đủ về quy mô và hợp lý về phân bố. Tổng số quỹ nhà cho thuê dự kiến được tạo lập từ dự án đầu tư công, quỹ nhà mua lại từ các dự án Nhà ở xã hội và các khu lưu trú công nhân với tổng số khoảng 15.000-17.000 căn.

“Nguồn cung mới hiện đại này sẽ từng bước giải quyết nhu cầu an cư của đông đảo công nhân, chuyên gia, người lao động trên địa bàn thành phố”, ông Quân nói.