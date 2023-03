Hải quan Quảng Ninh ước thu ngân sách quý 1/2023 đạt 3.540 tỷ đồng

Những tháng đầu năm 2023, số thu tăng từ các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, than tiếp tục là tín hiệu triển vọng trong công tác thu ngân sách của Cục Hải quan Quảng Ninh. Tính riêng số thu từ xăng dầu nhập khẩu đã đạt 1.347,18 tỷ đồng, tăng 424,14% (tăng 1.091 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022.

Đại diện Phòng Thuế Xuất nhập khẩu (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết, số thu tăng từ xăng dầu, than là do trong tháng 01/2023, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn gặp sự cố dẫn tới giảm sản lượng sản xuất, trong khi nhu cầu sử dụng tăng, nên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tăng lượng nhập khẩu dẫn đến số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã tăng số lượng than nhập khẩu để pha trộn phục vụ nhu cầu cho sản xuất điện, dẫn tới số thu ngân sách từ mặt hàng than nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, số thu từ nhóm hàng nguyên liệu sản xuất dầu thực vật nhập khẩu và nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu khác cũng tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Cục Hải quan Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 11.500 tỷ đồng, để hoàn thành nhiệm vụ đó Cục Hải quan Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2023. Yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành hải quan bám sát nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch để triển khai hiệu quả, đồng thời thực hiện phân tích, đánh giá, dự báo nguồn thu, khả năng thu theo từng tháng, từng quý và cả năm để đề ra giải pháp sát thực tiễn, khả thi, xây dựng kịch bản cụ thể để triển khai. Hàng tháng, tổ chức đánh giá tiến độ việc thực hiện các giải pháp, kịch bản đã đề ra.

Hiện Cục Hải quan Quảng Ninh đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 10 giải pháp để quản lý và tăng thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp “giữ chân” doanh nghiệp, thu hút trở lại và thu hút thêm doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan.

Đơn vị này cũng chủ động tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp (trực triếp, trao đổi qua điện thoại, email...) để nắm thông tin tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc hoặc đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Cục Hải quan Quảng Ninh giao cho trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; phân công cụ thể lãnh đạo chi cục, lãnh đạo đội và công chức chuyên trách trong việc hỗ trợ, để đảm bảo việc thu hút doanh nghiệp được hiệu quả hơn.

Tập trung lựa chọn những doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, hàng hóa phù hợp với đặc thù cửa khẩu để thu hút nhằm tăng kim ngạch và thu ngân sách tại các chi cục, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới các doanh nghiệp khác về làm thủ tục hải quan tai đơn vị.

Cục đã tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng Tổ hỗ trợ cơ chế chính sách, thủ tục hải quan và đồng hành cùng doanh nghiệp để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời, chủ động nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Trong công tác chống thất thu ngân sách, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc khai báo tên hàng, số lượng, mã số, trị giá, thuế suất để kịp thời phát hiện hành vi gian lận thương mại qua số lượng, chủng loại, giá tính thuế, thuế suất và xuất xứ.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan để kiểm soát chặt chẽ đối với những lô hàng có nguy cơ gian lận cao, những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, qua đó giảm tỷ lệ kiểm tra và tăng tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra thực tế hàng hóa, rút ngắn thời gian thông quan, đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Với triển vọng tích cực trong nhiệm vụ thu ngân sách trong 02 tháng đầu năm 2023, cùng những giải pháp cụ thể nêu trên và dự báo tình hình xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2023, Hải quan Quảng Ninh ước thu ngân sách quý 1/2023 đạt 3.540 tỷ đồng (sau khi đã hoàn thuế khoảng 200 tỷ đồng do doanh nghiệp nộp bổ sung C/O để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt); tăng 38,82% so với kịch bản đã xây dựng (tương đương tăng 990 tỷ đồng).