Han So Hee trở thành đại sứ toàn cầu của Balenciaga 

Khi làn sóng Hallyu đổ bộ vào thế giới thì ngày càng có nhiều hãng thời trang và thương hiệu xa xỉ tuyển chọn những người nổi tiếng Hàn Quốc như thần tượng Kpop, diễn viên truyền hình… làm gương mặt đại diện thương hiệu, đại sứ thương hiệu. Trên thực tế, hầu hết những người nổi tiếng này đã thay thế các nghệ sĩ Hollywood và phương Tây để lôi kéo thêm khách hàng cũng như doanh thu đến từ thị trường châu Á.

Theo sau thông tin nhiều tên tuổi xa xỉ như Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent, Miu Miu,… đồng loạt bổ nhiệm đại sứ là các gương mặt nổi đình đám của làng giải trí Hàn Quốc, nhà mốt dị biệt Balenciaga cũng không nằm ngoài xu thế khi chính thức lựa chọn Han So Hee trở thành đại sứ toàn cầu.

Vừa mới đây, tạp chí W Hàn Quốc đã chia sẻ bộ ảnh Han So Hee thực hiện cho số tháng 4 năm nay và gọi cô với danh xưng Đại sứ toàn cầu của Balenciaga. Thông báo danh phận qua tạp chí thời trang đã không còn là điều ngạc nhiêu với công chúng Hàn Quốc. Trước đây, tờ W cũng đã là nơi đầu tiên chia sẻ thông tin Yoona trở thành Đại sứ của Miu Miu. Sau đó vài giờ, chính thương hiệu thời trang nước Ý cũng đã xác nhận thông tin lên các trang mạng xã hội của hãng.

Ngay sau đó, tạp chí W cũng phát hành những đoạn cắt độc quyền từ buổi chụp quảng cáo chính thức Balenciaga của Han So Hee cho mùa Xuân - Hè. Trong mỗi cảnh cắt, nữ diễn viên đều khiến người xem bất ngờ bởi thần thái và khí chất vô song. Tiếp theo sau, như một động thái chính thức của người đại diện thương hiệu, Han So Hee cũng đã tham dự buổi họp báo cho seri phim Soundtrack #1 của Disney+ vào đầu tuần này với chiếc váy Balenciaga hồng.

Lần xuất hiện này, nữ diễn vên khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt nhờ style xinh đẹp, sành điệu. Lối trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng đã tôn nhan sắc của cô tối đa, trong khi sắc hồng của bộ váy còn giúp làm nổi bật nước da trắng như phát sáng của nữ diễn viên. Vừa trở thành đại sứ toàn cầu của Balenciaga, Han So Hee đã chứng minh đẳng cấp theo cách ít ai ngờ khi diện cùng 1 mẫu váy của hãng theo 2 style khác biệt: trong bộ ảnh quảng cáo thì cá tính; khi đi dự sự kiện thì sang trọng. Việc Han So Hee thường xuyên diện các thiết kế của Balenciaga trong thời gian gần đây cũng thể hiện mối quan hệ thân thiết với nhà mốt này.

Trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, Han So Hee từng làm người mẫu nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Sự nghiệp của Han So Hee chỉ thăng hoa sau thành công của hàng loạt tác phẩm như "Thế giới hôn nhân", "Nevertheless", "My Name",... Theo xu hướng của nhiều nghệ sĩ hiện nay, Han So Hee một lần nữa thử sức trong lĩnh vực thời trang. Và không mất nhiều thời gian để cô gặt hái được những thành tích đầu tiên.

Cô liên tiếp hợp tác và trở thành gương mặt cho hàng loạt “ông lớn” như Gucci, Lanvin, Celine,… và giờ là danh phận Đại sứ toàn cầu của Balenciaga. Nhờ nhan sắc ấn tượng, nữ diễn viên 27 tuổi cũng liên tục được “chọn mặt gửi vàng” cho những nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng như Iope, L'Oreal, Banilacon... Ngoài ra, nữ diễn viên cũng nhanh chóng “vượt mặt” hai đàn chị tên tuổi là Song Hye Kyo và Jun Ji Hyun để trở thành “nữ hoàng quảng cáo” mới của xứ sở kim chi.

Han So Hee hiện cũng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu mỹ phẩm đình đám.

Trên màn ảnh, Han So Hee có thể là một “đả nữ” gai góc hoặc một hình tượng 18+ nóng bỏng, nhưng phong cách hàng ngày của Han So Hee khá nữ tính và tối giản. Trước khi tiếp xúc với Balenciaga, phong cách tại các sự kiện và họp báo ra mắt phim của nữ diễn viên khá đơn giản và dễ đoán. Vẫn quanh quẩn trong bảng màu trung tính với đen, trắng, kem,… các thiết kế cũng là sự lặp lại của những hình dáng quen thuộc. Han So Hee thường xuyên xuất hiện trong những chiếc đầm và áo tay phồng, có độ dài trên đầu gối kết hợp boots cao...

Tuy nhiên, phong cách này đã hoàn toàn thay đổi kể từ những lần nữ diễn viên hợp tác với Balenciaga vào giữa năm ngoái. Trang phục của Han So Hee lúc này trở nên phá cách và bất ngờ hơn. Các lớp lang bắt đầu xuất hiện, sự ngẫu hứng với độ dài, tư duy thiết kế độc đáo của nhà mốt “đi trước thời đại” ăn ý với thần thái và khí chất “sắc lẹm” của nữ diễn viên. Vùng an toàn cũng bị phá bỏ với những màu sắc bắt mắt như vàng, tím hay hồng fuchsia. Sắp tới đây, với thân phận Đại sứ Toàn cầu, một Han So Hee hoàn toàn mới chắc chắn sẽ gây nhiều ngạc nhiên.

Cũng như Han So Hee, năm 2021 là năm thành công nhất của Balenciaga, và thành công ấy không có dấu hiệu chậm lại trong năm nay, với tất cả những cái tên đình đám đều thể hiện rõ sự ưu ái đối với thương hiệu. Kể từ khi gia nhập Balenciaga, giám đốc sáng tạo Demna Gvasali đã hiểu tầm quan trọng của người nổi tiếng trong chiến dịch marketing của một thương hiệu xa xỉ. Điển hình nhất, Kim Kardashian gần đây đã trở thành một nàng thơ của Demna. Sự xuất hiện của stylist này trong các thiết kế độc đáo của Balenciaga tại MET Gala hay trên chương trình SNL đều để lại ấn tượng không nhỏ trong mắt người hâm mộ.

Siêu mẫu Hailey Bieber cũng thường xuyên diện các thiết kế của hãng thời trang đường phố. Chỉ mới ngày hôm trước, bà xã của Justin Bieber đã đội một chiếc mũ lưỡi trai có logo Balenciaga, một chiếc áo khoác nỉ ngoại cỡ bên trên áo hoodie, quần tây được thiết kế riêng và một đôi giày thể thao Runner đặc trưng của nhà mốt. Phong cách của Hailey luôn cho thấy sự sang trọng, nhưng ở Balenciaga, cô ấy tạo ra sự sành điệu mang tiêu chuẩn của riêng mình.

Balenciaga rất hiểu tầm quan trọng của người nổi tiếng trong chiến dịch marketing của một thương hiệu xa xỉ.

Ngoài Hailey và Kim, nữ diễn viên của series Euphoria, Alexa Demie cũng đã lọt vào tầm mắt của Demna. Đối với buổi ra mắt mùa thứ hai của chương trình, Demie không chỉ có một, mà có ba thiết kế riêng được nhà mốt dành tặng, mà cô nàng háo hức chia sẻ trên một video của Vogue. Không chỉ những cô nàng “It Girl” nói trên; Cardi B, Isabelle Huppert, và rất nhiều ngôi sao Hollywood khác thường xuyên diện các thiết kế Balenciaga của Demna, và chắc sẽ còn nhiều người nổi tiếng hơn thế nữa vào năm 2022.

Có một điều chắc chắn, đó là Demna và Balenciaga biết họ đang làm gì khi chọn đại sứ thương hiệu và tạo ra sự cường điệu thông qua chiến lược quảng bá qua người nổi tiếng. Và rõ ràng là nó đang đem lại “trái ngọt”. Mới đây, nhãn hiệu thời trang đến từ Tây Ban Nha đã kỷ niệm một trăm năm kể từ khi nhà thiết kế huyền thoại Cristóbal Balenciaga thành lập. Ông là một nhà couturier, người đã tạo nên bộ mã DNA cho thương hiệu, thách thức rất nhiều các chuẩn mực của giới thời trang lúc bấy giờ và cho đến ngày nay.

Sau khi nhà sáng lập qua đời, Balenciaga đóng cửa 14 năm và tái ra mắt vào năm 1986, được hỗ trợ bởi một loạt các nhà thiết kế bao gồm Nicolas Ghesquière (từ 1997 đến 2012) và Alexander Wang (từ 1993 đến 2015). Một báo cáo năm 2018 trên Business of Fashion đã nêu tên Balenciaga như thương hiệu phát triển nhanh nhất trong tập đoàn Kering.