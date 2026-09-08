Hãng xe điện Trung Quốc BYD có thể bán được 2 triệu xe ở nước ngoài trong năm nay

BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...

Ông Wang Chuanfu, Chủ tịch BYD - Ảnh: China Daily.

Theo dự kiến, hãng sẽ bán được gần 2 triệu xe ở nước ngoài trong cả năm, nhiều hơn 33% so với mục tiêu ban đầu là 1,5 triệu xe được công bố hồi tháng 6 bởi người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty, ông Wang Chuanfu.

Mục tiêu mới này cũng cao hơn 25% so với mục tiêu cập nhật trong báo cáo tạm thời được công bố trong tháng 8 vừa qua. Về năm 2027, hãng đặt mục tiêu tham vọng là bán được 2,5 triệu xe ở thị trường nước ngoài.

Trong nửa cuối năm nay, BYD dự kiến đạt doanh số bán xe ở nước ngoài hàng tháng đạt từ 180.000 đến 200.000 chiếc. Tính đến tháng 6, công ty đã bán gần 800.000 xe tại các thị trường ngoài Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích tham dự buổi họp báo sau khi BYD công bố kết quả kinh doanh vào ngày 7/9, ban lãnh đạo BYD cho biết năng lực vận chuyển bị hạn chế đã đặt ra trở ngại đối với doanh số bán hàng ở nước ngoài của công ty trong năm nay, và nếu không có những hạn chế này, doanh số có thể còn cao hơn.

Các nhà phân tích của ngân hàng Deutsche Bank nhận định BYD sẽ dựa vào việc tiếp tục gia tăng thị phần, mở rộng đội tàu vận chuyển chuyên dụng và mở rộng sản xuất tại địa phương để đạt được mục tiêu 2,5 triệu xe bán ra ở nước ngoài vào năm tới. Công ty đã hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với xe điện sau khi xung đột ở Trung Đông gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Các nhà phân tích của ngân hàng Citi cho biết các thị trường như Brazil, châu Âu, Indonesia và Australia đang có sức mua mạnh mẽ đối với xe điện, và BYD vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thị phần ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

BYD cũng nhấn mạnh rằng đà tăng trưởng ở nước ngoài sẽ tiếp tục được khai thác, và đây vẫn là một trụ cột quan trọng trong doanh số của tập đoàn.

Doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh mẽ ở nước ngoài đã giúp BYD chống chọi với những khó khăn tại thị trường trong nước, nơi công ty đang phải đối mặt với tâm lý tiêu dùng yếu và cạnh tranh khốc liệt.

Công ty đã kết thúc chuỗi 4 quý giảm lợi nhuận bằng mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 29,6% trong quý 2 năm nay. Ban lãnh đạo cho biết công ty đạt mức lợi nhuận 20.000 nhân dân tệ, tương đương 2.980 USD, trên mỗi xe bán ra tại thị trường ngoài Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận sẽ duy trì ở mức tương tự trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Deutsche Bank lưu ý rằng dù hưởng lợi từ tăng trưởng doanh số, BYD đang phải đầu tư liên tục vào mở rộng mạng lưới bán hàng và tăng cường công suất sản xuất ở nước ngoài. Hãng dự kiến sẽ mất từ 1-2 năm để các nhà máy ở các quốc gia như Brazil, Indonesia và Hungary đạt được hiệu quả chi phí tương đương với mô hình xuất khẩu hiện tại.

Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của BYD tốt hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích cho rằng hãng chỉ lãi dưới 3.000 nhân dân tệ cho mỗi xe bán ra tại thị trường nội địa.

Một mẫu xe đang trong dây chuyền lắp ráp của BYD - Ảnh: China Daily.

BYD hiện đang đặt cược vào công nghệ sạc siêu nhanh và công nghệ hỗ trợ lái xe để tạo vị thế nổi bật so với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại thị trường trong nước. Các nhà phân tích của Citi cho biết giá bán trung bình, cơ cấu sản phẩm cao cấp và lợi nhuận của BYD đều được cải thiện trong quý hai, khi hãng vượt qua cuộc chiến giá cả thông qua công nghệ thay vì cắt giảm giá.

BYD đặt mục tiêu khôi phục thị phần trong nước lên khoảng 25%, mặc dù không có mốc thời gian cụ thể được đưa ra. Trong 7 tháng đầu năm, thị phần trên thị trường ô tô điện trong nước của BYD đã giảm xuống còn 21,4%, thấp hơn 7,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước - theo dữ liệu từ Automobility, một công ty tư vấn có trụ sở tại Thượng Hải.

Được thúc đẩy bởi những phát triển nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo (AI), gã khổng lồ xe điện này cũng đã bắt tay vào một chiến dịch tìm kiếm các nguồn doanh thu mới từ robot và pin lưu trữ năng lượng. Các nhà điều hành của BYD tin rằng robot là một cơ hội chiến lược, mặc dù việc thương mại hóa đại trà, đặc biệt là thay thế công nhân trên dây chuyền sản xuất, có thể sẽ mất thời gian.

Ông Stella Li, Phó chủ tịch điều hành tại BYD, đã nói với nhân viên trong một cuộc họp nội bộ gần đây rằng sẽ có 3 robot trong mỗi hộ gia đình trong tương lai - theo tiết lộ của một nguồn thạo tin với tờ báo Nikkei Asia.

Tháng trước, BYD đã ký kết thỏa thuận hợp tác thu thập dữ liệu với PaXini, một startup robot hình người của Trung Quốc, và đang xem xét phát hành robot hình người của riêng hãng sớm nhất vào quý 3 năm nay.

BYD cũng cho biết hãng đặc biệt lạc quan về nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ năng lượng từ các trung tâm dữ liệu AI. Trong năm nay, ông Li cũng cho biết BYD đã bán hết toàn bộ công suất sản xuất pin lưu trữ năng lượng cho năm 2026 và 2027. "Rất nhiều nhà đầu tư có lẽ chưa biết hết về khả năng của chúng tôi trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng”, ông nói.