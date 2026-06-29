Hãng xe lớn nhất châu Âu có thể sắp sa thải 100.000 nhân công

Hãng xe Đức Volkswagen, một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, có thể sắp triển khai một kế hoạch cải tổ thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử 89 năm của hãng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Theo thông tin từ tờ báo Đức Manager Magazin, Volkswagen dự định cắt giảm 100.000 việc làm và ngừng sản xuất tại 4 nhà máy ở Đức trong những năm tới. Đây là một động thái nhằm ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu ô tô Trung Quốc.

Kế hoạch nói trên sẽ khiến nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu giảm khoảng 15% lực lượng lao động của hãng. Đồng thời, Volkswagen cũng dự định cắt giảm lượng vốn đầu tư dự kiến khoảng 15%, xuống còn hơn 130 tỷ euro (tương đương 148,2 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới.

Các nhà máy Volkswagen tại Hanover, Zwickau, và Emden, cùng nhà máy của thương hiệu Audi ở Neckarsulm của Audi sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này.

Volkswagen đã từng công bố kế hoạch cắt giảm việc làm và triển khai một chiến dịch sản phẩm lớn nhằm tăng cường lợi nhuận. Tuy nhiên, con số được Manager Magazin đưa ra cho thấy sự gia tăng đáng kể trong kế hoạch cắt giảm việc làm của hãng, vì kế hoạch được công bố trước đây chỉ có 50.000 việc làm theo dự kiến sẽ bị cắt giảm tại Đức trong thời gian đến năm 2030.

Thỏa thuận giữa Volkswagen và các công đoàn vào cuối năm 2024 đã cam kết tránh đóng cửa nhà máy tại Đức và loại trừ việc sa thải bắt buộc cho đến cuối năm 2030. Volkswagen chối bình luận về các "tài liệu nội bộ bí mật" khi được hãng tin CNBC liên hệ, và cho biết các quyết định sẽ được thảo luận và phê duyệt bởi các cơ quan quản lý liên quan.

Phát ngôn viên của Volkswagen nhấn mạnh rằng "toàn bộ tập đoàn - bao gồm các thương hiệu và công ty con - phải trải qua sự thay đổi sâu sắc”. Cổ phiếu của Volkswagen đã giảm 0,2% trong phiên ngày 26/6 sau khi có thông tin sa thải nói trên, và đã giảm hơn 25% từ đầu năm đến nay.

Diễn biến giá cổ phiếu Volkswagen từ đầu năm đến nay. Đơn vị: euro/cổ phiếu - Nguồn: CNBC.

Các tổ chức nghiệp đoàn có sự tham gia của công nhân ô tô Đức cam kết sẽ phản đối mạnh mẽ việc cắt giảm việc làm và đóng cửa nhà máy. "Nếu những kế hoạch này được thúc đẩy, chúng tôi sẽ ngăn chặn bằng mọi cách”, hai tổ chức Volkswagen’s General Works Council và IG Metall nói trong một tuyên bố chung.

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô với lực lượng lao động khoảng 657.400 nhân viên tại thời điểm cuối quý 1 năm nay, đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD. Ngoài ra, hãng cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng rào thuế quan ở Mỹ.

Phát ngôn viên của Volkswagen cho biết công ty cần "tập trung sắc bén hơn cũng như theo đuổi kỷ luật nghiêm ngặt hơn về chi phí và đầu tư" để phù hợp với thực tế mới, đồng thời nhấn mạnh rằng mô hình kinh doanh truyền thống - sản xuất ô tô tại châu Âu và xuất khẩu toàn cầu -"không còn phù hợp" với tất cả các thương hiệu trong tập đoàn.

Năm 2025, Volkswagen ghi nhận doanh thu đạt 321,9 tỷ euro, ngang với mức của năm 2024, nhưng lợi nhuận hoạt động giảm 53% xuống chỉ còn 8,9 tỷ euro. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cũng thu hẹp còn 2,8%.