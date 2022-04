Hành khách tăng vọt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bộ Giao thông vận tải đề nghị nâng cao chất lượng vận tải, đảm bảo an toàn

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn số 4096 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Quản lý Bay Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam; các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, Bamboo Airways, về triển khai Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022.

Thực hiện Công điện số 381 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đồng thời, "công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông. Kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn xảy ra", Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý xây dựng & chất lượng công trình giao thông; các Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 381.

Theo đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn cho hành khách và khách du lịch khi tham gia giao thông, nhất là tại những điểm nguy cơ cao xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

"Tăng cường công tác kiểm tra tại các bến tàu, nhà ga, bến xe, cảng hàng không, bến thủy nội địa trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, cung cấp thông tin cho hành khách, chất lượng phục vụ đối với hành khách", Bộ Giao thông vận tải lưu ý.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo về tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 về Bộ Giao thông vận tải trước 13h00 ngày 3/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo dịp nghỉ lễ năm nay, dự kiến lượng xe trên các tuyến cao tốc, bến xe, cảng hàng không sẽ tăng đột biến.

Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nội trực tiếp kiểm tra công tác quản lý hoạt động vận tải tại các bến xe lớn trên địa bàn TP. Hà Nội trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trong đó, nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh bỏ chuyến để vận chuyển khách hợp đồng, tăng giá vé. Doanh nghiệp cố tình bỏ chuyến hoặc tự ý tăng giá cước, cơ quan quản lý tuyến sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bến xe, nhà xe phải quan tâm hàng đầu đến sự an toàn của hành khách. Các xe không đạt điều kiện kinh doanh theo quy định thì sẽ cho dừng hoạt động và điều động phương tiện về để phục vụ. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các nhà xe đón trả khách sai quy định, chở quá số người quy định, quá tốc độ…

Thanh tra Sở Giao thông vận tải phải thường xuyên túc trực tại các bến xe, nếu phát hiện xe khách vi phạm tuyệt đối không cho xuất bến đảm bảo an toàn cho hành khách.

Đồng thời, lực lượng Thanh tra cũng tăng cường kiểm tra việc lắp đặt, sử dụng camera giám sát trên các xe.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quyền lợi cho hành khách đi lại bằng xe khách liên tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cũng như Sở Giao thông vận tải Hà Nội lập các đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và vi phạm nhồi nhét khách, thu quá giá của xe khách liên tỉnh.

Khi tiếp nhận phản ánh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ căn cứ trên dữ liệu giám sát hành trình để định vị xe vi phạm và báo cho lực lượng chức năng nơi gần nhất để xử lý.

Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục Hàng không Việt Nam cũng sớm có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ lễ để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ này.

“Xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định”, Cục Hàng không lưu ý.

Các cảng hàng không cũng khuyến cáo hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”...