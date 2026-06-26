Hành trình VnEconomy 35 năm đổi mới toàn diện

Cách đây 6 năm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times lựa chọn con đường chuyển đổi số toàn diện, đầu tư xây dựng hệ sinh thái công nghệ số đồng bộ, phát triển nền tảng quản trị tòa soạn thông minh AI CMS, đặc biệt là nền tảng trí tuệ nhân tạo Askonomy...

TS. Chử Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy và 6 năm chuyển đổi toàn diện, phát triển nền tảng công nghệ AI Askonomy - Ảnh: Tri Phong.

Ngày 26/6, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện, phát triển nền tảng công nghệ AI Askonomy. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin trích bài phát biểu khai mạc của TS. Chử Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

"Cách đây 35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời trong những năm đầu công cuộc đổi mới đất nước. Đó là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hội nhập với thế giới, cộng đồng doanh nghiệp đang hình thành và phát triển, còn báo chí kinh tế cũng đứng trước những yêu cầu mới của thời đại.

Từ một ấn phẩm báo chí kinh tế chuyên sâu, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Thời báo Kinh tế Việt Nam, nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times – một cơ quan báo chí kinh tế đa nền tảng, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, của nền kinh tế và của đất nước.

Nếu 35 năm là hành trình xây dựng nền tảng thì 6 năm vừa qua là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản cách con người sản xuất, tiếp cận và sử dụng thông tin. Đối với báo chí, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức.

Cơ hội là chúng ta có trong tay những công cụ chưa từng có để nâng cao chất lượng nội dung, gia tăng trải nghiệm độc giả và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Nhưng thách thức cũng chưa bao giờ lớn như hiện nay. Trong một thế giới mà thông tin được tạo ra từng giây, từng phút, giá trị của báo chí không còn nằm ở việc đưa tin nhanh nhất, mà nằm ở khả năng xác thực, phân tích, giải thích và giúp độc giả hiểu đúng bản chất của các vấn đề kinh tế - xã hội.

Chính vì vậy, cách đây 6 năm, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/ Vietnam Economic Times đã lựa chọn con đường chuyển đổi số toàn diện với một niềm tin rất rõ ràng: công nghệ không thay thế báo chí, mà phải giúp báo chí thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình.

Từ định hướng đó, toà soạn đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái công nghệ số đồng bộ, phát triển nền tảng quản trị tòa soạn thông minh AI CMS, ứng dụng các công nghệ tự động hóa trong quy trình sản xuất nội dung, triển khai các sản phẩm podcast, tóm tắt nội dung, dịch thuật đa ngôn ngữ và đặc biệt là nền tảng trí tuệ nhân tạo Askonomy.

Askonomy không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ. Đó là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền tảng tri thức kinh tế Việt Nam dựa trên dữ liệu, nơi độc giả có thể tiếp cận những thông tin chính xác, đáng tin cậy và được cá nhân hóa theo nhu cầu.

Trong suốt hành trình 35 năm, điều mà chúng tôi luôn tâm niệm là: giá trị lớn nhất của báo chí kinh tế không chỉ nằm ở việc phản ánh các sự kiện kinh tế, mà còn ở khả năng kiến tạo và lan tỏa các giá trị tích cực cho xã hội.

Báo chí có thể góp phần thúc đẩy những cải cách cần thiết. Báo chí có thể kết nối những ý tưởng phát triển. Báo chí có thể truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo. Và báo chí có thể đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng nền kinh tế trên hành trình phát triển bền vững. Đó cũng là tinh thần mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tiếp tục theo đuổi trong những năm tới, với tôn chỉ: “Nhìn chân thực – Nghĩ tích cực – Giải pháp hữu ích.

Thay mặt Hội đồng Biên tập và Ban lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/ Vietnam Economic Times, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các bộ, ban, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp; các đối tác; các chuyên gia, nhà khoa học; cùng các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã luôn đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ toà soạn trong suốt chặng đường 35 năm qua.

Với niềm tin vào tương lai của đất nước, vào sức mạnh của đổi mới sáng tạo và công nghệ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đưa Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy/Vietnam Economic Times không chỉ là một cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, mà còn là một nền tảng tri thức, dữ liệu và kết nối có giá trị đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

(*) TS. Chử Văn Lâm, Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tạp chí Kinh tế Việt Nam.