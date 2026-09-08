HFIC đấu giá 27,4 triệu quyền mua trái phiếu CII426001

HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền.

Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE).

Được biết CII thông qua việc chào bán 67.198.529 trái phiếu CII426001, tỷ lệ 10:1 với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm và đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức tín chấp. Nếu thành công, CII dự kiến huy động được gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình, dự án hiện hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/9-9/10/2026.

Hiện HFIC đang nắm giữ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII. Theo đó, HFIC đăng ký bán toàn bộ 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 của CII.

Như vậy, thay vì thực hiện quyền mua trái phiếu, HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền. Nếu bán thành công toàn bộ ở mức giá khởi điểm, HFIC có thể thu về gần 95,7 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 6/10/2026.

Được biết ngày 26/8/2026 vừa qua Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (“CII PPP”) - Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC (“IMIC”) làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án thành phần 2 nhằm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%.

Dự án có vị trí tại phường Hiệp Bình, TP.HCM với chiều dài tuyến là khoảng 5,9 km có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thi công: 2026 - 2028 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2029.

CII cho biết khi kết nối đồng bộ với các dự án mở rộng Quốc lộ 13 khác trên cùng tuyến, Dự án sẽ góp phần hình thành trục giao thông liên tục từ trung tâm TP.HCM đến khu vực phía Bắc Thành phố, đồng thời tăng cường khả năng phân tách dòng giao thông liên vùng và giao thông nội đô trên Quốc lộ 13.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 95,6 tỷ đồng, giảm 0,5% so với số liệu đã được công bố trên Báo cáo tài chính trước soát xét.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định - trong đó doanh thu mảng thu phí giao thông tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt 1.409,5 tỷ đồng trong 6 tháng 2026.

Theo CII kết quả này đến từ gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác cùng với điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, chủ yếu do một phần lợi ích tài chính của các dự án BOT đang khai thác đã được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông trong kỳ.