HFIC đấu giá 27,4 triệu quyền mua trái phiếu CII426001

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE).
Được biết CII thông qua việc chào bán 67.198.529 trái phiếu CII426001, tỷ lệ 10:1 với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm và đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức tín chấp. Nếu thành công, CII dự kiến huy động được gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình, dự án hiện hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/9-9/10/2026.
Hiện HFIC đang nắm giữ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII. Theo đó, HFIC đăng ký bán toàn bộ 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 của CII.
Như vậy, thay vì thực hiện quyền mua trái phiếu, HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền. Nếu bán thành công toàn bộ ở mức giá khởi điểm, HFIC có thể thu về gần 95,7 tỷ đồng.
Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 6/10/2026.
Được biết ngày 26/8/2026 vừa qua Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (“CII PPP”) - Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC (“IMIC”) làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án thành phần 2 nhằm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%.
Dự án có vị trí tại phường Hiệp Bình, TP.HCM với chiều dài tuyến là khoảng 5,9 km có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thi công: 2026 - 2028 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2029.
CII cho biết khi kết nối đồng bộ với các dự án mở rộng Quốc lộ 13 khác trên cùng tuyến, Dự án sẽ góp phần hình thành trục giao thông liên tục từ trung tâm TP.HCM đến khu vực phía Bắc Thành phố, đồng thời tăng cường khả năng phân tách dòng giao thông liên vùng và giao thông nội đô trên Quốc lộ 13.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 95,6 tỷ đồng, giảm 0,5% so với số liệu đã được công bố trên Báo cáo tài chính trước soát xét.
Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định - trong đó doanh thu mảng thu phí giao thông tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt 1.409,5 tỷ đồng trong 6 tháng 2026.
Theo CII kết quả này đến từ gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác cùng với điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, chủ yếu do một phần lợi ích tài chính của các dự án BOT đang khai thác đã được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông trong kỳ.
HOSE thông báo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán là KLB, MHC và STK vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và nâng danh sách bị cắt margin tại HOSE lên 72 mã.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24/8 (465/474 phiếu), TP.HCM có hiệu lực sớm từ 1/9/2026 và hiệu lực chung từ 1/10/2026. Luật không tạo ra chính sách bất động sản mới mà chuyển thẩm quyền quyết định từ trung ương về TP.HCM...
Sau 12 phiên giao dịch kể từ ngay niêm yết, thị giá LPS của chứng khoán LPBS giảm 23% từ mức 30.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 23.000 đồng/cổ phiếu.
Hội đồng quản trị GTD đã phê duyệt khái toán chi tiết chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 165 tỷ đồng, trong đó công ty dự chi 25 tỷ đồng để trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho nhân viên do sắp xếp lại lao động.
Hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ và bà Trần Phương Ngọc Hà - dự kiến bán 25 triệu cổ phiếu PNJ, tạo nguồn vốn để bà Dung cho công ty vay bổ sung vốn lưu động.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...