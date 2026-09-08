Thứ Ba, 08/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

HFIC đấu giá 27,4 triệu quyền mua trái phiếu CII426001

H Hà Anh

HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền.

Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CII trên TradingView.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) thông báo giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE).

Được biết CII thông qua việc chào bán 67.198.529 trái phiếu CII426001, tỷ lệ 10:1 với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm và đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức tín chấp. Nếu thành công, CII dự kiến huy động được gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình, dự án hiện hữu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/9-9/10/2026.

Hiện HFIC đang nắm giữ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII. Theo đó, HFIC đăng ký bán toàn bộ 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 của CII. 

Như vậy, thay vì thực hiện quyền mua trái phiếu, HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền. Nếu bán thành công toàn bộ ở mức giá khởi điểm, HFIC có thể thu về gần 95,7 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 6/10/2026.

Được biết ngày 26/8/2026 vừa qua Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (“CII PPP”) - Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC (“IMIC”) làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện Dự án thành phần 2 nhằm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%.

Dự án có vị trí tại phường Hiệp Bình, TP.HCM với chiều dài tuyến là khoảng 5,9 km có tổng mức đầu tư khoảng 6.276 tỷ. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thi công: 2026 - 2028 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2029.

CII cho biết khi kết nối đồng bộ với các dự án mở rộng Quốc lộ 13 khác trên cùng tuyến, Dự án sẽ góp phần hình thành trục giao thông liên tục từ trung tâm TP.HCM đến khu vực phía Bắc Thành phố, đồng thời tăng cường khả năng phân tách dòng giao thông liên vùng và giao thông nội đô trên Quốc lộ 13.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 95,6 tỷ đồng, giảm 0,5% so với số liệu đã được công bố trên Báo cáo tài chính trước soát xét.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định - trong đó doanh thu mảng thu phí giao thông tăng 7,7% so với cùng kỳ, đạt 1.409,5 tỷ đồng trong 6 tháng 2026. 

Theo CII kết quả này đến từ gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác cùng với điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, chủ yếu do một phần lợi ích tài chính của các dự án BOT đang khai thác đã được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông trong kỳ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chứng khoán VnEconomy CII VnEconomy CII426001 VnEconomy đấu giá VnEconomy HFIC VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

72 mã chứng khoán bị cắt margin trên HOSE

72 mã chứng khoán bị cắt margin trên HOSE

HOSE thông báo bổ sung thêm 3 mã chứng khoán là KLB, MHC và STK vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và nâng danh sách bị cắt margin tại HOSE lên 72 mã.

Giầy Thượng Đình chi 25 tỷ hỗ trợ 443 lao động mất việc

Giầy Thượng Đình chi 25 tỷ hỗ trợ 443 lao động mất việc

Hội đồng quản trị GTD đã phê duyệt khái toán chi tiết chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 165 tỷ đồng, trong đó công ty dự chi 25 tỷ đồng để trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ cho nhân viên do sắp xếp lại lao động.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy