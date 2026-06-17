CII điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi

Theo phương án mới, công ty sẽ sử dụng 1.035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) trong quý 2/2026, thay vì dùng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (phát hành ngày 31/01/2019, đáo hạn ngày 31/01/2029) như phương án sử dụng trước đó.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu chấp thuận điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi CII425001.

Theo đó, CII công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001, theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04.

Theo phương án mới, công ty sẽ sử dụng 1.035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) trong quý 2/2026, thay vì dùng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (phát hành ngày 31/01/2019, đáo hạn ngày 31/01/2029) như phương án sử dụng trước đó.

CII cho biết lý do thay đổi vì tiến độ đàm phán mua lại trước hạn trái phiếu CII012029_G với giá trị 1.035 tỷ đồng sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch, dẫn đến việc công ty chưa thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được thông qua.

Mặt khác, CII đang có nhu cầu vốn để chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP.

Theo giới thiệu, CII PPP là công ty được thành lập để chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP. Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó CII góp 99% (tương đương 495 tỷ đồng), còn lại 1% do 1 công ty con khác của CII là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) góp.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2026, CII đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“HFIC”) nhằm nghiên cứu, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đó, các dự án ưu tiên nghiên cứu trong giai đoạn này bao gồm: Dự án Tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn; và Dự án Nâng cao năng lực giao thông dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Ưng Văn Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh với tổng mức sơ bộ của hai dự án trên là hơn 10.000 tỷ đồng. CII cho biết việc hợp tác với HFIC sẽ mở ra cơ hội mới để CII tham gia đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Tp.HCM.

Kết thúc quý 1/2026, CII báo lãi hợp nhất đạt 40,8 tỷ đồng (quý 1/2025 đạt 95.6 tỷ đồng). CII cho biết so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 24 tỷ đồng, chủ yếu do mảng thu phí giao thông tiếp tục duy trì xu hướng tăng doanh thu ổn định, đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu từ gia tăng lưu lượng phương tiện các dự án đang khai thác cùng với điều chỉnh giá vé của dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, lợi ích tài chính của một số dự án BOT công ty đang khai thác trong quý báo cáo giảm (do lợi ích tài chính được thu hồi thông qua doanh thu thu phí giao thông), dẫn đến doanh thu tài chinh giảm 80 tỷ so với cùng kỳ.