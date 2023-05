Hiện tại là "thời điểm trưởng thành" của ngành hàng xa xỉ ở Ấn Độ

Bà Maria Grazia Chiuri, giám đốc sáng tạo của Dior, đã bắt đầu hợp tác với các xưởng may của Chanakya International (Ấn Ðộ) hơn 20 năm trước. Trong show diễn Dior Thu - Đông 2023 vào cuối tháng 3 vừa qua, bà Chiuri đã tạo ra các dòng sản phẩm dành cho nữ và đã chọn The Gateway of India (Mumbai, Ấn Ðộ) làm điểm trình diễn bộ sưu tập.

Trong show diễn, những khía cạnh đặc sắc trong sáng tạo thủ công của nhà cung cấp Chanakya International xuất hiện với các chi tiết, ví dụ như nghề thủ công trang trí lịch sử của Ấn Ðộ chand jaal được diễn giải lại thành một loại đăng ten tinh tế của Pháp sử dụng các sợi vàng và bạc nguyên chất.

Ðây không phải lần đầu văn hóa Ấn Ðộ được các nhà mốt ứng dụng vào bộ sưu tập. Trước đó, nhà thiết kế John Galliano đã sử dụng những dải vải sari và đồ trang sức lấy cảm hứng từ Ấn Ðộ cho phần hạ màn của một trong những show diễn của ông. Không chỉ Dior mà rất nhiều nhãn hàng xa xỉ đã chọn Ấn Ðộ để trình diễn các bộ sưu tập. Cụ thể, nhà mốt Valentino của Ý đã từng có những bộ sưu tập trình diễn ấn tượng tại quốc gia này. Nhiều nhà mốt cũng đã mở các chi nhánh, cửa hàng tại New Delhi, như: Fendi, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci…

Trong thập kỷ tới, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh nhất nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng vật chất và khả năng kỹ thuật số cạnh tranh toàn cầu. Mặc dù các nền kinh tế lớn trên thế giới đang chứng kiến xu hướng suy thoái nhưng kinh tế Ấn Độ ước tính sẽ tăng trưởng khoảng 7% trong năm nay để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Số lượng triệu phú ở Ấn Độ cũng được dự đoán sẽ tăng 105% vào năm 2026, theo báo cáo của Credit Sussie.

Trong thập kỷ tới, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh nhất nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các thương hiệu xa xỉ toàn cầu đang tăng giá trên thị trường Ấn Độ và đang tìm cách thâm nhập và mở rộng tại quốc gia này. Ở trung tâm Mumbai, nội thất của hai tòa nhà di sản 100 năm tuổi đang được tân trang lại hoàn toàn để trở thành cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette, nơi sẽ có hơn 200 thương hiệu cao cấp và thiết kế riêng. Dự án hợp tác giữa chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp của Pháp và công ty thời trang và bán lẻ Aditya Birla của Ấn Độ, sẽ khai trương vào năm 2024.

Xuất hiện ở khu vực Fort của thành phố, một địa điểm sang trọng dành cho các cửa hàng cao cấp, bao gồm cả những cửa hàng của các nhà thiết kế Ấn Độ như Sabyasachi Mukherjee, cửa hàng bách hóa thích hợp là một phản ứng đối với sự thèm muốn hàng xa xỉ ngày càng tăng trong nước.

Ông R. Sathyajit, Giám đốc điều hành của bộ phận hàng xa xỉ tại Aditya Birla cho biết: "Sự hợp tác này là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy niềm tin của chúng tôi vào chiều sâu ngày càng tăng của thị trường xa xỉ ở Ấn Độ”. Ngoài trung tâm bách hóa Galeries Lafayette ở Mumbai, 2 bên cũng định ra mắt một nền tảng thương mại điện tử và một trung tâm mua sắm nữa ở Delhi.

Gần đây, Louis Vuitton đã tung ra bộ sưu tập giày dép phiên bản giới hạn có giá từ 75.000 - 1,2 triệu USD để nhắm đến mùa cưới. Thương hiệu cao cấp của Ý Bvlgari ra mắt mangalsutra dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Franck Muller đã giới thiệu 150 chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn cho Ấn Độ vào năm thứ 75 của nền độc lập Ấn Độ, có khắc bản đồ của Ấn Độ ở mặt sau của mỗi chiếc vỏ... Tạp chí Vogue hồi tháng 2 năm nay còn gọi đây là "thời điểm trưởng thành" của sự sang trọng ở Ấn Độ.

Ông Arvind Singhal, Chủ tịch của Technopak Advisors, một công ty tư vấn bán lẻ cho biết, các thương hiệu đang nhắm thêm đến những người Ấn Độ mới giàu. "Khi bạn nhìn vào những người giàu từ lâu ở Ấn Độ, họ hiểu những thương hiệu này. Nhưng có một tầng lớp những người mới giàu có xuất thân khiêm tốn. Họ có thể là chuyên gia hoặc doanh nhân mới thành lập. Họ không nhất thiết phải hiểu biết hoặc nhận thức về những thương hiệu xa xỉ", ông Arvind nói.

Theo báo cáo của Bain and Company, thị trường xa xỉ của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng gấp 3,5 lần quy mô hiện tại và đạt mốc 200 tỷ USD vào năm 2030, nhờ số lượng UHNWI - cá nhân sở hữu giá trị tài sản cực kỳ cao (tài sản ròng có từ 30 triệu USD trở lên) ngày càng tăng, tinh thần kinh doanh ngày càng mạnh mẽ. Tầng lớp trung lưu, sự thâm nhập lớn hơn của thương mại điện tử và nhu cầu từ các thành phố cấp 2 và 3. Số người siêu giàu đã tăng 11 lần trong thập kỷ qua ở Ấn Độ, khiến nước này đứng thứ ba về tỷ phú trên toàn cầu sau Mỹ và Trung Quốc vào năm 2021, theo Báo cáo tài sản năm 2022 của Knight Frank.

Người tiêu dùng cao cấp Ấn Độ đang phát triển và sử dụng thương hiệu như một biểu hiện của bản thân thay vì chỉ là chạy theo xu hướng.

Sau đại dịch, chi tiêu cho hàng xa xỉ ở Ấn Độ đã tăng mạnh từ mua bất động sản sang trọng đến siêu xe; những bữa tiệc đam cưới xa hoa được tổ chức ở những địa danh du lịch nổi tiếng thế giới, các món ăn ngon đến trải nghiệm ăn uống, danh sách này vẫn tiếp tục.

Các thương hiệu như Mercedes đang chứng kiến nhu cầu đáng kể đối với các mẫu xe cao cấp nhất của họ, vốn đóng góp 22% doanh số bán hàng của họ vào năm 2022. Cùng với nhu cầu về ô tô mới, nhu cầu về ô tô hạng sang đã qua sử dụng cũng tăng lên đáng kể, điều này cho thấy rõ ràng rằng có đã làm tăng đáng kể nhu cầu về xe hơi sang trọng của những người khao khát mua hàng xa xỉ.

Đồng thời, người tiêu dùng cao cấp Ấn Độ đang phát triển và sử dụng thương hiệu như một biểu hiện của bản thân thay vì chỉ là chạy theo xu hướng. Những người tiêu dùng này hiện được giáo dục tốt và hay đi du lịch; họ hiểu ý nghĩa thực sự của sự sang trọng và liên kết điều đó với chất lượng và sự khéo léo.

Do đó, nhu cầu cá nhân hóa và kỳ vọng ngày càng tăng đối với các cấp độ dịch vụ khiến các thương hiệu bắt buộc phải tạo ra trải nghiệm mua sắm liền mạch ở mọi điểm tiếp xúc trong hành trình của người tiêu dùng. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ metaverse, trò chơi hóa, AR/VR và kết hợp các kênh như WhatsApp nơi các thương hiệu cao cấp có thể cập nhật cho khách hàng quen của họ về các bộ sưu tập mới nhất, hàng mới về và cung cấp dịch vụ đặt trước nói chung.