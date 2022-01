Hỗ trợ 36 triệu USD tăng cường năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân Việt Nam

Đây là dự án được công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hồi tháng 8/2021.

Trong thời gian thực hiện, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, trong đó có 240 doanh nghiệp tham gia thành công vào các thị trường trong nước, khu vực và quốc tế; 60 doanh nghiệp tiên phong sẽ thành công trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng và định vị các thương hiệu “Made by Vietnam” của các doanh nghiệp này trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Phát biểu tại Lễ khởi động dự án, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án sẽ thu hút và huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm thiết lập các quan hệ đối tác giá trị chung và xây dựng các giải pháp dẫn đầu thị trường.

“Bên cạnh đó, dự án cũng hợp tác với các đối tác tư nhân tại địa phương, đơn vị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài và các công ty hàng đầu trong nước, quốc tế nhằm hỗ trợ các dự án nhỏ đang tăng trưởng tăng cường năng lực về quản trị, nhân lực, tài chính và công nghệ”, ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là những nhân tố chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khi chiếm 40% GDP và 60% tổng số việc làm. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều rào cản và hạn chế làm cản trở khả năng tăng trưởng liên tục và bền vững, trong đó nổi cộm là những vấn đề liên quan đến công nghệ mới, liên kết thị trường và thiếu tiếp cận với các cơ hội về đào tạo quản lý và nâng cao kỹ năng.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội cho khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, Dự án Tăng cường Năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do USAID tài trợ sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế toàn diện và bao trùm thông qua cải tiến các phương thức kinh doanh, đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ, cải cách chính sách và tăng cường tiếp cận thị trường. Dự án sẽ thúc đẩy các giải pháp do địa phương dẫn dắt và làm chủ để tận dụng lợi thế sức mạnh của đội ngũ nhân tài Việt Nam, bao gồm việc quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ do Việt Nam sản xuất, cũng như các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock nhấn mạnh: “Dự án mới này là một nỗ lực quan trọng của USAID, nhằm giúp Việt Nam tận dụng được tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong nước, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng động của khu vực tư nhân Việt Nam để trở thành một khu vực có thể cạnh tranh trên toàn cầu và đem lại cơ hội công bằng hơn cho tất cả”.

Bà Ann Marie Yastishock cũng đánh giá cao quan hệ đối tác lâu dài giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và USAID, đồng thời kêu gọi các bên liên quan chính, từ các nhà hoạch định chính sách cho đến các đối tác khu vực tư nhân, hãy chung tay hợp tác với USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm đạt được những mục tiêu đầy tham vọng của dự án.