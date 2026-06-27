Hoa Kỳ sơ bộ giảm thuế chống trợ cấp đối với lốp xe Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành trên Công báo Liên bang Kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính lần thứ tư (POR4) đối với lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe khách và xe tải nhẹ (Passenger Vehicle and Light Truck Tires - PVLT) nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn rà soát (POR) từ ngày 01/01/2024 đến 12/31/2024. Sản phẩm lốp xe trên đã bị Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp từ năm 2021.
Theo kết luận sơ bộ, DOC xác định 04 chương trình là trợ cấp có thể đối kháng trong kỳ rà soát, gồm: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới; Miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; Các khoản vay ưu đãi từ ngân hàng thương mại nhà nước dành cho doanh nghiệp xuất khẩu; Ưu đãi cho thuê đất tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Ngoài ra, 03 chương trình được DOC kết luận được doanh nghiệp sử dụng nhưng không tạo ra lợi ích có thể đo lường trong kỳ rà soát, gồm: Cung cấp cao su thiên nhiên với mức giá thấp giá thông thường; Giảm chi phí bốc xếp hàng hóa; Miễn phí bảo trì và phí quản lý.
28 chương trình còn lại được DOC sơ bộ kết luận không được các doanh nghiệp sử dụng trong POR, bao gồm một số chương trình như: Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Các chương trình hỗ trợ xuất khẩu; Tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Hỗ trợ lãi suất; Bảo lãnh xuất khẩu; Các chương trình ưu đãi tiền thuê đất khác; Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; Các chương trình tín dụng xanh; Cung cấp điện, nước với giá ưu đãi…
Theo đó, DOC sơ bộ áp dụng mức thuế cho 02 doanh nghiệp bị đơn Việt Nam (doanh nghiệp đã đề nghị rà soát lệnh áp thuế trong giai đoạn này) ở mức từ 3,01% đến 5,84%. Các doanh nghiệp còn lại không đề nghị rà soát tiếp tục nhận mức thuế được tính từ cuộc điều tra ban đầu là 6,46%.
Kết quả hiện nay mới là kết luận sơ bộ. Tiếp đó, dự kiến DOC sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh các thông tin các bên đã cung cấp. Sau khi có bản báo cáo thẩm tra cuối cùng, các bên liên quan có quyền nộp ý kiến bình luận, phản biện bằng văn bản gửi DOC. Ngoài ra, các bên quan tâm có thể gửi yêu cầu tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo Kết luận sơ bộ.
Trừ trường hợp gia hạn, DOC dự kiến ban hành kết quả cuối cùng đợt rà soát này trong vòng 120 ngày kể từ ngày công bố Kết quả sơ bộ trên Công báo Liên bang. Mức ký quỹ tiền mặt đối với các lô hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ được xác định theo mức trợ cấp cuối cùng của từng doanh nghiệp; trường hợp mức trợ cấp dưới 0,5% sẽ được coi là không đáng kể và không phải nộp ký quỹ. Đối với các doanh nghiệp không được rà soát riêng, mức ký quỹ tiếp tục áp dụng là 6,46%.
Theo đánh giá của Cục Phòng vệ thương mại, nhìn chung thuế chống trợ cấp sơ bộ sau vụ rà soát hành chính lần thứ 4 đã giảm đáng kể so với mức thuế ban đầu (từ 6,46% đến 7,89%). Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp liên quan, Chính phủ Việt Nam (đầu mối là Cục Phòng vệ thương mại) với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt cho quá trình thẩm tra tại chỗ và quá trình nộp bình luận/phản biện, tham dự phiên điều trần trước khi DOC ban hành Kết luận cuối cùng.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu lốp xe liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, phối hợp đầy đủ với DOC trong quá trình thẩm tra và các giai đoạn tiếp theo của cuộc rà soát để đạt được kết luận cuối cùng tích cực. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để được hỗ trợ kịp thời trong quá trình xử lý vụ việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
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