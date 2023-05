Hơn 12.500 tỷ đầu tư giao thông tỉnh Long An, “hồi sinh” nhiều dự án sau hơn 10 năm thiếu vốn

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Long An về đề nghị đầu tư xây dựng Quốc lộ N1 trong giai đoạn 2026 - 2030 đoạn qua địa bàn tỉnh này.

XEM XÉT BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Tại quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ N1 có tổng chiều dài 235km, quy mô quy hoạch từ 2 - 4 làn xe.

Hiện mới chỉ có đoạn từ Châu Đốc - Hà Tiên đã được đầu tư theo quy hoạch. Các đoạn tuyến còn lại, trong đó, có đoạn qua tỉnh Long An dài khoảng 100km khai thác gián đoạn trên cơ sở tận dụng các tuyến đường địa phương với quy mô nhỏ hẹp.

Theo UBND tỉnh Long An, Quốc lộ N1 là tuyến đường kết nối các tỉnh Tây Nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới kết nối các tỉnh Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang và là trục đấu nối các trục ngang của các tỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông liên khu vực trong vùng.

Tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa, an ninh - quốc phòng của các tuyến vùng biên giới nói riêng và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nước bạn Campuchia nói chung.

Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ N1 sẽ góp phần giảm lưu lượng phương tiện trên tuyến N2 (đường Hồ Chí Minh) hiện đang quá tải. Do đó, việc đầu tư xây dựng quốc lộ N1, nhất là đoạn qua tỉnh Long An là rất cần thiết.

Do đó, tỉnh Long An kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 và bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường này.

Cũng theo tỉnh Long An, dự án này được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2009 và quyết định số 235/QĐ-BGTVT ngày 11/02/2011 với quy mô công trình cấp IV đồng bằng. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tạm dừng triển khai, tạm giãn tiến độ thực hiện đầu tư, đến nay chưa được bố trí vốn thực hiện dự án.

Trước đó, tỉnh Long An từng kiến nghị Trung ương cho chủ trương chuẩn bị dự án đầu tư trong giai đoạn 2019 - 2020 và bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025 để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường này.

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, do khó khăn trong bố trí nguồn vốn trong giai đoạn 2021 - 2025 nên Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để xem xét, tổng hợp nhu cầu đầu tư dự án theo các nguyên tắc, tiêu chí, mức độ ưu tiên và điều kiện nguồn lực được phân bổ.

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải sẽ giao Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để đảm bảo khai thác an toàn.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ 3 DỰ ÁN TRƯỚC MẮT

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, do nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ hạn hẹp và đang tập trung nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đầu tư ba dự án trên địa bàn tỉnh Long An với tổng mức đầu tư khoảng hơn 12.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ba dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An bao gồm một là, dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62, tuyến N2 (Đức Hòa – Mỹ An) dài 77km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án nằm trong danh mục dự kiến sử dụng khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (DPO) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận "Khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu" do các đối tác phát triển tài trợ.

Dự án được nâng cấp, cải tạo đạt quy mô cấp III đồng bằng, hai làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Thời gian thực hiện khoảng 4 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024 - 2027.

Hai là, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Long An dài 7km, tổng mức đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM được phê duyệt từ năm 2011 nhưng nằm “bất động” suốt hơn 10 năm do chưa bố trí được nguồn vốn. Ngày 16/6/2022, dự án Vành đai 3 TP.HCM được Quốc hội chính thức thông qua. Tuyến đường có chiều dài hơn 76 km, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn đường đi qua khu vực TP.HCM có chiều dài hơn 47,5km, đi qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 11km, qua tỉnh Long An gần 7km, qua tỉnh Bình Dương 10,7km.

Giai đoạn 1 của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM được phân thành 8 phần và giao về cho mỗi địa phương thực hiện. Quy mô của dự án gồm 4 làn xe cao tốc hạn chế; đường song hành mỗi bên từ 2 - 3 làn xe. Dự án chuẩn bị đầu tư và bắt đầu thực hiện từ năm 2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và bắt đầu đưa vào khai thác từ năm 2026.

Ba là, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đoạn qua tỉnh Long An dài khoảng 21km, tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng sau khoảng 12 năm "long đong" do thiếu vốn.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 73 km, có tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án trong năm 2023, hoàn thành trong năm 2025.

Được khởi công vào năm 2009, đến năm 2011, dự án bị đình hoãn thi công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP (ngày 24/02/2011) của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg (ngày 15/10/2011) của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu dự án nhằm tiếp tục hoàn thành các hạng mục thi công dở dang, tránh lãng phí nguồn vốn nhà nước đã đầu tư, góp phần nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với quy mô 2 làn xe, góp phần chia sẻ lưu lượng với các trục dọc vùng Đông Nam Bộ, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.