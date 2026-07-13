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Hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ đối mặt thu hồi đăng ký ngay trong tháng 7

L Lan Anh

Gần 600.000 doanh nghiệp trên cả nước đang nằm trong diện rà soát của Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” gồm hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký và hơn 290.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa giải thể. Trước các mốc thời hạn cận kề trong tháng 7, cơ quan thuế tăng tốc rà soát, hoàn tất nghĩa vụ với các trường hợp vi phạm…

Hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ đối mặt nguy cơ thu hồi đăng ký
Hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ đối mặt nguy cơ thu hồi đăng ký

Trong quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế – Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã liên tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, từ xây dựng chương trình hành động, xác lập mục tiêu, lộ trình thực hiện đến hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chế độ báo cáo và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế.

Để bảo đảm tiến độ, Cục trưởng Cục Thuế ban hành công văn hoả tốc yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố dồn lực xử lý dứt điểm các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời rà soát các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cùng với đó, cơ quan thuế địa phương phải chủ động tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an, phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Thời hạn hoàn thành nội dung này được ấn định chậm nhất vào ngày 14/7/2026 và phải báo cáo ngay sau khi địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, Cục Thuế nêu rõ.

Đáng chú ý, với hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế, các biện pháp xử lý mạnh sẽ được áp dụng.

Trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh từ một năm trở lên mà không thông báo, cơ quan thuế sẽ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/7/2026. Với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế, việc thu hồi sẽ được thực hiện theo quy định, hoàn tất chậm nhất vào ngày 17/7/2026.

(Cục Thuế)

Cục Thuế cho biết sau khi có quyết định thu hồi, cơ quan thuế tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nhằm buộc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Song song, danh sách doanh nghiệp vi phạm sẽ được công khai theo quy định, bao gồm đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và niêm yết tại trụ sở, hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Ngoài ra, đối với gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, cơ quan thuế địa phương được yêu cầu khẩn trương thông báo, đôn đốc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thủ tục giải thể trước ngày 15/7/2026,

Song song, cơ quan thuế cũng cần xác nhận nghĩa vụ thuế đúng hạn để doanh nghiệp hoàn tất việc chấm dứt hoạt động theo quy định, Cục Thuế nhấn mạnh.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là lực lượng kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để triển khai quyết liệt.

Đồng thời, các Cục Thuế địa phương phải báo cáo kết quả triển khai hằng ngày trước 9 giờ sáng ngày kế tiếp và gửi về Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) để tổng hợp, theo dõi tiến độ toàn hệ thống.

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