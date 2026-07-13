Bán tháo dữ dội, quá nửa thị trường bốc hơi hơn 1% giá trị

VN-Index may mắn đóng cửa trụ lại được tại mốc 1800 điểm dù đợt bán tháo dữ dội chiều nay có lúc đã ép xuống 1781,45 điểm. Dù vậy thiệt hại vẫn cực kỳ lớn khi 56,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index bốc hơi quá 1% giá trị, trong đó 120 mã giảm vượt 2%.

VN-Index và các đường MA100 ngày, MA200 ngày.

Chỉ số kết phiên giảm 1,52%, tương đương mất 27,8 điểm, rơi xuống mức 1800,54 điểm. Đây là mức giảm trong ngày mạnh nhất 25 phiên. Thanh khoản phiên chiều ở HoSE cũng tăng mạnh 24% so với phiên sáng, xác nhận áp lực bán tháo đã tăng cường độ.

Độ rộng thị trường cuối phiên ghi nhận 52 mã tăng/271 mã giảm, tệ hơn một chút so với phiên sáng (53 mã tăng/255 mã giảm). Tuy nhiên không nên để con số đánh lừa, mặt bằng giá đã xấu đi rất nhiều. Chỉ riêng số cổ phiếu giảm vượt 2% đã lên tới 120 mã trong khi phiên sáng mới 74 mã. HoSE có 207 cổ phiếu giảm quá 1%, tương đương 56,6% số mã có giao dịch phiên này.

Rất ít nhà đầu tư tránh khỏi tác động của phiên giảm hôm nay vì xác suất có cổ phiếu giảm trong danh mục là rất cao. Trong 53 mã xanh hầu hết là thanh khoản cực nhỏ. Chỉ 19 cổ phiếu trong nhóm xanh đạt giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. Những mã tăng được hơn 1% trong 19 mã này là DIG tăng 2,85%, NLG tăng 1,4%, BMP tăng 1,78%, TNI tăng 6,85%, ABS tăng 6,95%, TDP tăng 1,75%, TCO tăng 1,83%, CDC tăng 1,08%, HAP tăng 2,11%.

Bức tranh trái ngược ở phía giảm giá. Chỉ riêng rổ VN30 đã có tới 6 mã giảm quá 3%, 10 mã giảm từ 2% tới dưới 3%, 5 mã khác giảm từ 1% tới 2%. 3 cổ phiếu duy nhất xanh là BSR tăng 0,98%, GAS tăng 0,27% và VPL tăng 0,73%. Chỉ số kết phiên giảm 1,57%, kém hơn phiên sáng (-1,25%).

Thanh khoản rổ VN30 tăng vọt hơn 25% so với phiên sáng và thống kê có 21/30 mã lao dốc nặng hơn. Điều này xác nhận áp lực bán đã tăng mạnh và càng lúc càng bán giá thấp hơn. Dĩ nhiên cũng có một vài cổ phiếu cải thiện giá (8 mã) nhưng không thể bù đắp lại số giảm. VPL là cổ phiếu duy nhất đảo chiều thành công, từ mức giảm 0,49% thời điểm cuối phiên sáng thành tăng 0,73% lúc đóng cửa. VPB cũng cải thiện 1,15% nhưng đóng cửa vẫn giảm 1,12% so với tham chiếu. TCB hồi lại 1,57% nhưng vẫn còn thiếu 0,15% nữa mới tới tham chiếu. HDB, VRE, VHM cũng có phục hồi nhưng chưa đủ.

Điểm sáng hiếm hoi chiều nay là khối ngoại đảo chiều mua ròng trở lại. Khối này tăng mua 94% so với phiên sáng, đạt 1.227,1 tỷ đồng trong khi bán ra chỉ tăng 10% với 1.109,8 tỷ, tương ứng mua ròng 117,3 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 375,3 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu được mua ròng khá là VHM +130,6 tỷ, MBB +81,7 tỷ, HDB +58,9 tỷ, GMD +56,4 tỷ, VIC +49,3 tỷ, TCB +48,6 tỷ, GEX +45,2 tỷ. Phía bán ròng nổi bật là CTG -119,6 tỷ, HPG -109,4 tỷ, VPB -100,8 tỷ, VCB -92,1 tỷ, FPT -76,5 tỷ, SSI -61,8 tỷ.

Một tín hiệu khác có thể thêm chút tích cực là dòng tiền bắt đáy hỗ trợ giá ở nhiều mã. Thống kê có gần 42% số cổ phiếu đã phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Đại đa số cổ phiếu tạo đáy sâu nhất trong khoảng 2h-2h15 chiều nay thì việc đóng cửa hồi lên có dấu hiệu của dòng tiền nâng đỡ. Dĩ nhiên biên độ hồi này chưa đủ để đẩy giá quay lại tham chiếu chứ đừng nói là đổi màu. Ít nhất hoạt động bắt đáy cũng đã xuất hiện và thanh khoản tăng lên cũng cho thấy có hành động nâng giá ở mức độ nhất định.

VN-Index đóng cửa hôm nay rơi xuống 1800,54 điểm và thấp nhất trong phiên đạt 1781,45 điểm. Như vậy về mặt kỹ thuật chỉ số đã có nhịp kiểm định vùng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm và chưa phá vỡ. Ngưỡng thấp nhất hôm nay cũng đã gần tương đương với ngưỡng thấp nhất của vùng đáy đầu tháng 6 vừa qua (1775,72 điểm ngày 15/6).