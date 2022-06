Hơn 700 tỷ xây dựng khu cung cấp suất ăn trên máy bay tại "siêu" sân bay Long Thành

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 721 phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành với sơ bộ tổng chi phí thực hiện mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư xây dựng hai khu chế biến, cung cấp suất ăn trên tàu bay với mỗi khu công suất 20.000 suất ăn/ngày và hạ tầng cơ sở đồng bộ. Với sơ bộ chi phí đầu tư mỗi dự án khoảng 362 tỷ đồng, hai dự án huy động vốn của nhà đầu tư để thực hiện. Quyết định số 721.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 1 có tổng diện tích là 30.600 m2.

Dự án đầu tư xây dựng khu cung cấp suất ăn trên tàu bay số 2 có tổng diện tích là 30.181 m2.

Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến 24 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

Thời gian khai thác dự án dự kiến 25 năm kể từ ngày hoàn thành công tác đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam công bố danh mục dự án và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định, bảo đảm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án công khai, minh bạch.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các nội dung của danh mục dự án trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi.

Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch.

Cập nhật tiến độ "siêu" sân bay Long Thành, theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, đến nay, việc triển khai hiện dự án có chuyển biến tích cực.

Tiến độ thi công san nền, thi công kết cấu móng của nhà ga (khởi công ngày 30/3), chuẩn bị các thủ tục thiết kế, đấu thầu để khởi công phần thân của nhà ga (dự kiến tháng 10), khởi công các hạng mục khu bay (dự kiến tháng 12) đều cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với mặt bằng xây dựng giai đoạn 1, hiện bàn giao 1.700,8/1.810 ha, đạt 93,9% kế hoạch, khu vực dự trữ đất bàn giao 543,07/722 ha, đạt 75,2%.

Tuy nhiên, với dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, mặt bằng khu vực san nền và khu vực dự trữ chưa được bàn giao toàn bộ, còn hiện tượng "xôi đỗ".

Do đó, nhà thầu chưa phát huy hết năng lực san nền trên toàn bộ dự án. Tường rào ranh giới cho toàn bộ 5.000 ha chưa được xây dựng nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn cũng như tái lấn chiếm.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang tích cực làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để giải quyết vấn đề mặt bằng "xôi đỗ".

Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực 4, 5 (khu trữ đất) và 14, 17, 18 (khu xây dựng) để không ảnh hưởng đến tiến độ công tác san nền và bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án trong tháng 6/2022 để xây dựng tường rào ranh giới bảo đảm an ninh, an toàn, chống lấn chiếm.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng tiến độ tổng thể đối với các dự án thành phần; thường xuyên họp kiểm điểm tiến độ thực hiện đối với các dự án thành phần, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; phối hợp với các bộ, ngành bố trí vốn để xây dựng trụ sở các cơ quản lý, phấn đấu hoàn thành đồng bộ dự án vào năm 2025 theo đúng kế hoạch.