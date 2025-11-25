Hợp tác chiến lược giữa OCB, OCBS và HAGL: Bước tiến mới thúc đẩy tài chính xanh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Minh Tú
25/11/2025, 18:57
Việc hợp tác chiến lược 3 bên giữa OCB, OCBS và HAGL sẽ kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp, thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững cho cộng đồng...
Ngày 25/11, Ngân hàng Phương Đông (OCB), Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với các bên tham gia mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành nông nghiệp và tài chính của đất nước.
Hoàng Anh Gia Lai là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, đã trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình phát triển. Được thành lập vào năm 1993, HAGL đã từng đối mặt với khủng hoảng tài chính toàn cầu và những biến động thị trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, với chiến lược tái cơ cấu mạnh mẽ và chuyển hướng kinh doanh, HAGL đang dần khôi phục và hướng tới mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu về nông nghiệp tại Việt Nam vào năm 2030. Sự hợp tác với OCB và OCBS là một phần quan trọng trong chiến lược này, giúp HAGL tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và tái cấu trúc dòng vốn theo hướng bền vững.
Tại sự kiện ký kết, ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Tổng Giám đốc OCBS, đã bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của HAGL. Ông nhấn mạnh rằng OCBS cam kết đồng hành cùng HAGL trong việc xây dựng các giải pháp tài chính xanh và chiến lược vốn dài hạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp mà còn hướng đến một tương lai xanh, bền vững cho cộng đồng.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cũng chia sẻ rằng doanh nghiệp đang từng bước trở lại quỹ đạo tăng trưởng và hướng đến mô hình nông nghiệp xanh quy mô lớn. Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác chiến lược với OCB và OCBS sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp HAGL củng cố nền tảng tài chính và tập trung nguồn lực cho những bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. OCB với vai trò là một định chế tài chính uy tín, đã cam kết hỗ trợ HAGL trong việc xanh hóa dòng vốn và phát triển bền vững.
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB, khẳng định ngân hàng đang tiến hành hợp tác với các định chế tài chính quốc tế và tham gia Liên minh Ngân hàng Xanh. OCB không chỉ đóng vai trò cấp vốn mà còn là đối tác phát triển đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
Trong năm 2024, OCB dự kiến dư nợ tín dụng xanh sẽ tăng gần 30% so với năm 2023, tập trung vào năng lượng tái tạo, công trình xanh và nông nghiệp bền vững. Việc lựa chọn đồng hành cùng HAGL là bước đi nhất quán với chiến lược của OCB, góp phần tạo ra các giá trị bền vững cho nền kinh tế, cộng đồng và môi trường.
Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách xanh hóa nền kinh tế, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sự kiện ký kết chiến lược giữa OCB, OCBS và HAGL được xem là bước đi tiên phong. Đây không chỉ là một thỏa thuận hợp tác đơn thuần mà còn là một cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc thiết lập và gia tăng thế mạnh, kết nối chuỗi giá trị tài chính và nông nghiệp, từ đó hướng đến sự tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.
Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho các bên tham gia mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và tài chính tại Việt Nam. Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược như OCB và OCBS, HAGL có thể tự tin tiến bước trên con đường phát triển bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng và nền kinh tế quốc gia.
