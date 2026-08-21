HORECFEX VIETNAM 2026: Hành trình kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững

HORECFEX VIETNAM 2026 không chỉ là một sự kiện quốc tế lớn mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc tổ chức sự kiện bền vững. Thay vì chỉ dừng lại ở những tuyên bố chung về "sự kiện xanh", Ban tổ chức đã chọn cách tiếp cận thực tế hơn, tập trung vào các khâu có thể kiểm soát và đo lường được như vật liệu, thực phẩm, di chuyển, rác thải, nước và năng lượng...

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế HORECFEX Việt Nam 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị quốc tế HORECFEX Việt Nam 2026 – một diễn đàn có ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối công nghệ, đổi mới sáng tạo với sự phát triển của ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch nghỉ dưỡng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, khẳng định qua hai kỳ tổ chức vừa qua tại Đà Nẵng, HORECFEX đã từng bước khẳng định vị thế là diễn đàn quốc tế uy tín, nơi hội tụ những ý tưởng mới, các giải pháp công nghệ tiên tiến và những xu hướng phát triển của ngành Khách sạn – Nhà hàng – Spa và Du lịch nghỉ dưỡng. Ông Bửu tin tưởng rằng HORECFEX Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục tạo ra những kết nối có giá trị, góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, dịch vụ.

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN MỚI

Theo nhìn nhận của ông Bửu, bước sang năm 2026, Đà Nẵng đang đứng trước một không gian và cơ hội phát triển mới sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển. Với quy mô địa lý được mở rộng, không gian biển lớn hơn cùng hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa và di sản đa dạng, Thành phố không chỉ gia tăng về quy mô mà quan trọng hơn là có thêm dư địa để tổ chức lại các ngành kinh tế và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Thông tin tại Hội nghị, ông Bửu cho biết: Đà Nẵng có hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ; hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao với sự hiện diện của nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế; cùng mạng lưới hàng không kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch quan trọng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, cùng với thế mạnh truyền thống về du lịch và dịch vụ, Thành phố đang từng bước xây dựng những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tài chính hiện đại. Sự phát triển đồng thời của các lĩnh vực này tạo điều kiện để Đà Nẵng hình thành một hệ sinh thái có tính liên kết cao giữa du lịch – dịch vụ – công nghệ – tài chính – đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Bửu, trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tài nguyên thiên nhiên hay hạ tầng vật chất không còn là lợi thế cạnh tranh duy nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ chất lượng cao, điểm đến xanh, thông minh và giàu bản sắc của khu vực, một trong những chìa khóa quan trọng chính là đổi mới sáng tạo và đột phá công nghệ.

Với trách nhiệm được phân công phụ trách lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ, ông Bửu đánh giá cao chủ đề và định hướng của HORECFEX Việt Nam 2026. Đây là thời điểm thuận lợi để ngành dịch vụ du lịch đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ phương thức vận hành truyền thống sang quản trị thông minh, trong đó công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà phải trở thành một phần của năng lực cạnh tranh và mô hình tăng trưởng mới của doanh nghiệp.

HORECFEX Việt Nam 2026 vì vậy không chỉ là nơi giới thiệu những sản phẩm và giải pháp công nghệ mới. Quan trọng hơn, đây là cầu nối giữa chính quyền – doanh nghiệp Nhà hàng Khách sạn – doanh nghiệp công nghệ và startup – nhà đầu tư – các tổ chức trong nước và quốc tế.

Ông Bửu kỳ vọng rằng từ các phiên thảo luận, đối thoại và kết nối tại Hội nghị sẽ hình thành thêm nhiều sáng kiến hợp tác mới; nhiều giải pháp công nghệ có khả năng đi từ ý tưởng, trình diễn đến thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn; đồng thời mở ra những cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ở góc độ rộng hơn, Đà Nẵng cũng mong muốn những sự kiện như HORECFEX, cùng với chuỗi hội nghị, diễn đàn về tài chính, công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo được tổ chức ngày càng nhiều tại Ariyana và Đà Nẵng, sẽ tạo nên một không gian gặp gỡ thường xuyên giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp dịch vụ. Qua đó, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến của các sự kiện, mà từng bước trở thành điểm đến của tri thức, công nghệ, dòng vốn đầu tư và những sáng kiến mới của khu vực.

Đây cũng chính là giá trị mà Thành phố mong muốn phát huy từ thế mạnh MICE: không chỉ thu hút khách đến Đà Nẵng để tham dự một sự kiện, mà tạo điều kiện để những ý tưởng, quan hệ hợp tác và cơ hội đầu tư tiếp tục ở lại, phát triển và tạo ra giá trị lâu dài cho Thành phố.

GIẢM LÃNG PHÍ THỰC PHẨM VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, TẠO GIÁ TRỊ CHO CỘNG ĐỒNG

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, HORECFEX VIETNAM 2026 đã chú trọng đến việc tái sử dụng các vật dụng còn khả năng sử dụng như thẻ tên, biểu ngữ và phông nền. Các tài liệu cần in ấn cũng được chuyển sang định dạng số, và khi cần sản xuất mới, vật liệu tái chế được ưu tiên. Việc lựa chọn nguồn cung tại địa phương không chỉ giúp giảm tác động từ logistics mà còn hỗ trợ mạng lưới doanh nghiệp địa phương.

Với một sự kiện quy mô lớn, việc quản lý thực phẩm là một thách thức. HORECFEX VIETNAM 2026 đã giải quyết vấn đề này bằng cách ưu tiên nguồn cung địa phương, tính toán lượng phục vụ sát với nhu cầu thực tế và hạn chế thực phẩm dư thừa. Thực phẩm còn bảo đảm chất lượng có thể được chuyển đến các cộng đồng có nhu cầu, trong khi phần không còn phù hợp sẽ được ủ phân hoặc tái chế hữu cơ.

Di chuyển là một phần không nhỏ trong dấu chân môi trường của sự kiện. HORECFEX VIETNAM 2026 đã khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và đi chung xe, đồng thời thu thập dữ liệu về cách người tham dự di chuyển để cải thiện trong tương lai. Quản lý chất thải cũng được chú trọng với việc phân loại kỹ lưỡng, thu hồi vật liệu có thể tái sử dụng và ghi nhận lượng chất thải theo kilôgam để có cơ sở cải thiện cho các kỳ tổ chức sau.

HORECFEX VIETNAM 2026 đã đưa nước và năng lượng vào danh sách các nguồn lực cần theo dõi. Sự kiện tận dụng hệ thống cấp nước sẵn có và khuyến khích sử dụng bình tái sử dụng. Việc theo dõi mức tiêu thụ năng lượng giúp ban tổ chức nhận diện các khu vực có khả năng tối ưu hóa.

CAM KẾT TỪ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

Để hiện thực hóa mục đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ chất lượng cao, điểm đến xanh, thông minh và giàu bản sắc của khu vực, chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết: Một là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và môi trường thử nghiệm phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các giải pháp công nghệ mới;

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Ngô Anh Văn

Hai là, luôn đồng hành, hỗ trợ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp du lịch – dịch vụ, doanh nghiệp công nghệ, startup, nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

Ba là, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu, thúc đẩy hình thành các dịch vụ thông minh, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị du lịch thông minh, xanh, thân thiện và đáng sống;

Bốn là, tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến của các hội nghị, diễn đàn và sự kiện quốc tế có giá trị cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và du lịch – dịch vụ.

"Thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lự và sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức HORECFEX Việt Nam 2026, các đơn vị đồng hành và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng trong việc tổ chức Hội nghị", Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.