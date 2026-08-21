HOSE cảnh báo cổ phiếu ABS có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Trong Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 của ABS, Công ty TNHH Kiểm toán NVA đưa ra kết luận soát xét ngoại trừ.

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Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lưu ý Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã ABS) về khả năng hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể: ngày 03/04/2026, HOSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu ABS vào diện kiểm soát từ ngày 10/04/2026 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 - 2025) của tổ chức niêm yết, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026.

Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 của ABS, Công ty TNHH Kiểm toán NVA đưa ra kết luận soát xét ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 như sau: "1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: ...h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp”.

Do đó, HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu ABS bị hủy niêm yết bắt buộc nếu tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026.

Hiện HOSE cũng đã có thông báo nhắc nhở chậm công bố thông giải trình ý kiến ngoại trừ đối với BCTC bán niên soát xét năm 2026 đối với ABS. Cụ thể: ngày 14/08, HOSE đã nhận và công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 của ABS. Theo đó, ý kiến kiểm toán là kết luận ngoại trừ và có chênh lệch về lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Đến ngày 18/08, HOSE đã nhận và công bố thông tin công văn số 52/26/ABS-CBTT/QHNĐT (tiếng Việt và tiếng Anh) giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC 6 tháng đầu năm tự lập và BCTC soát xét bán niên năm 2026, giải trình kết luận ngoại trừ của tổ chức kiểm toán đối với BCTC bán niên soát xét năm 2026 của ABS.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 và điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ABS đã chậm công bố thông tin giải trình kết luận ngoại trừ của tổ chức kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét đối với BCTC bán niên soát xét năm 2026.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sáu tháng đầu năm, ABS ghi nhận lợi nhuận sau thuế tự lập lỗ 5,196 tỷ đồng, sau soát xét, lỗ tăng lên gần 366 triệu đồng (âm 5,562 tỷ đồng), tương đương niên động 7,04%. Nguyên nhân là do đơn vị kiểm toán thực hiện phân bổ lại chi phí mua hàng theo giá trị hàng hóa bán ra trong kỳ, làm tăng giá vốn hàng bán hơn 412 triệu đồng.

Giải trình về việc ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu 132.056.248.500 đồng của Hợp đồng hợp tác đầu tư (BCC) số: 1906/2026/GREEN PARK-BITAGCO ký ngày 19/06/2026 của kiểm toán.

ABS cho biết bản chất khoản mục bị ngoại trừ là khoản phải thu phát sinh từ hoạt động hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và Công ty cổ phần Công viên Xanh Năm Sao để cùng triển khai dự án "Khu Dân cư GreenPark Riverside" tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh (tổng diện tích 367.890,21 m2). Trong cơ cấu hợp tác, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận góp: 146,73 tỷ đồng (5,9%) và Công ty cổ phần Công viên Xanh Năm Sao góp: 2.340,2 tỷ đồng (94,1%) trên tổng giá trị dự án là: 2.486,94 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến ý kiến ngoại trừ là ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên xuất phát từ việc dự án hiện đang trong giai đoạn vừa mới triển khai thủ tục pháp lý ban đầu, đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại (thông báo số 1525/TB-UBND ký ngày 06/10/2025); ủy ban nhân dân xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh cũng đã có thông báo về việc triển khai dự án “Khu Dân cư GreenPark Riverside" ngày 19/6/2026.

Dự án hiện đang triển khai các hồ sơ khác để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chính thức toàn bộ dự án nên kiểm toán viên chưa có dù cơ sở để đánh giá về hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn tại thời điểm lập báo cáo (tính đến 30/6 chỉ mới 11 ngày). Đây là hạn chế mang tính thủ tục và thời điểm.