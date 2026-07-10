HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2026” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Bà Tô Thị Phương Dung - Trưởng Phòng Chính sách & Kế hoạch nhân sự đại diện Vietcombank nhận cúp "Harmonia" từ Ban tổ chức và đại diện lãnh đạo các đơn vị Vietcombank tham dự sự kiện. Ảnh: VCB.

HR Asia Awards - Best Companies to Work for in Asia (HRAA) “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh các tổ chức có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và tiên phong đặt yếu tố con người làm nền tảng cho thành công và sự phát triển bền vững tại các nước trong khu vực Châu Á.

Những chiếc cúp danh giá - minh chứng cho cam kết bền vững của Vietcombank trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng và hạnh phúc cho cán bộ nhân viên. Ảnh: VCB.

Năm 2026 Vietcombank tiếp tục vinh dự nhận được tất cả các hạng mục trao giải của Ban Tổ chức, gồm 1 giải thưởng chính“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” và 4 giải thưởng đặc biệt: “HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards - Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập nổi bật”; “HR Asia Sustainable Workplace Awards - Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững”; “HR Asia Tech Empowerment Awards - Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ”; “HR Asia People Transformation Awards - Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc”.

Một điểm mới của năm nay đó là hạng mục giải thưởng đặc biệt“HR Asia People Transformation Awards - Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc”. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi tư duy, tái thiết kế trải nghiệm và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự nhằm thích ứng với kỷ nguyên số và quá trình chuyển đổi.

Các đại biểu Vietcombank tham dự Lễ trao giải thưởng HRAA 2026 chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: VCB.

Ba năm liên tiếp được Ban Tổ chức giải thưởng HRAA vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng dành cho toàn thể hơn 23.000 cán bộ nhân viên Vietcombank và là minh chứng cho những nỗ lực của Vietcombank trong việc kiến tạo một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp, gắn kết và nhân văn.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc luôn coi trọng và đề cao yếu tố con người, triển khai hiệu quả các chính sách về quản trị và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu chiến lược trở thành “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực”, tạo sức mạnh từ nội lực để Vietcombank duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.