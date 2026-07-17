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Huế cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh

N Nguyễn Thuấn

Thành phố Huế sẽ triển khai cấp phát miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn - trả thông qua thư viện trường học từ năm học 2026 - 2027. Mô hình không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao ý thức giữ gìn sách mà còn tạo nguồn sách tái sử dụng lâu dài...

Chính sách góp phần bảo đảm mọi học sinh đều có đầy đủ sách giáo khoa khi đến trường. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế
Chính sách góp phần bảo đảm mọi học sinh đều có đầy đủ sách giáo khoa khi đến trường. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Theo UBND thành phố Huế, từ năm học 2026 - 2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ được cấp phát miễn phí sách giáo khoa và tài liệu Giáo dục địa phương.

Đây là chủ trương mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, nhằm giảm bớt chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời bảo đảm mọi học sinh đều có đầy đủ sách giáo khoa để học tập ngay từ ngày đầu đến trường.

Chính sách được triển khai nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Qua đó, thành phố Huế tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền giáo dục chất lượng, công bằng và phát triển bền vững.

Đối tượng được hưởng chính sách gồm học sinh đang học tại các trường công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo phương án triển khai, sách giáo khoa sẽ được thành phố Huế tổ chức mua sắm tập trung, giao cho các cơ sở giáo dục quản lý và cấp phát cho học sinh theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua hệ thống thư viện trường học.

Mô hình này vừa giúp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, vừa nâng cao ý thức giữ gìn sách của học sinh, đồng thời tạo nguồn sách để tái sử dụng trong nhiều năm học. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách khoảng 52,8 tỷ đồng.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ trước năm học mới, UBND thành phố Huế giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức mua sắm sách giáo khoa, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc cấp phát, quản lý, bảo quản, luân chuyển và tái sử dụng sách hiệu quả.

Bên cạnh đó, các trường học cũng sẽ được rà soát, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thư viện nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chính sách.

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