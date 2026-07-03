Huế công bố nền tảng số kết nối "3 nhà" thúc đẩy kinh tế số

Chiều 2/7, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế tổ chức hội thảo "Kết nối “3 nhà” - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố", nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, qua đó huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.
Tại sự kiện, Huế đã giới thiệu nền tảng số kết nối “3 nhà”. Đây là môi trường số giúp các cơ quan nhà nước công bố những bài toán, khó khăn và nhu cầu phát sinh trong thực tiễn; đồng thời kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng tham gia đề xuất giải pháp, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và triển khai ứng dụng.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế, nền tảng được vận hành tại địa chỉ https://3nha.hue.gov.vn. Thông qua nền tảng này, các cơ quan nhà nước có thể đăng tải những vấn đề cần giải quyết; nhà khoa học đăng ký nghiên cứu, đề xuất giải pháp; doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, triển khai hoặc hỗ trợ xử lý các bài toán thực tiễn.
Việc hình thành nền tảng không chỉ tạo kênh tương tác trực tuyến giữa ba chủ thể mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực khoa học, công nghệ.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, mô hình kết nối "3 nhà" gồm Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, có tính ứng dụng cao.
Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thực tiễn phát triển của thành phố vẫn còn nhiều bài toán cần lời giải như quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, nâng cao năng suất nông nghiệp, cải thiện chất lượng dịch vụ công và phát triển doanh nghiệp số.
Ông cho rằng việc ra mắt Nền tảng số kết nối “3 nhà” là bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa cơ chế "đặt hàng" nghiên cứu khoa học từ nhu cầu thực tiễn, góp phần khắc phục tình trạng nghiên cứu tách rời ứng dụng, đưa kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Để nền tảng phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật đầy đủ các vấn đề thực tiễn lên nền tảng, tránh tình trạng hình thức hoặc đối phó.
Đối với đội ngũ nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia, ông đề nghị xem đây là cơ hội để gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của địa phương. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các giải pháp khoa học được tiếp nhận, thử nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn.
Lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, coi nền tảng là một "thị trường bài toán" để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển của Huế.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố được giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành nền tảng, tăng cường kết nối các bên và tham mưu các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều giải pháp về xử lý các bài toán lớn của thành phố, kiến tạo kinh tế số từ dữ liệu di sản, đồng thời làm rõ vai trò của chính quyền địa phương, các hội khoa học kỹ thuật, trường đại học và doanh nghiệp trong việc kết nối, đề xuất và triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
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