Huế dồn lực đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, thành phố Huế đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng ưu tiên các công trình hạ tầng trọng điểm, dự án tạo nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tạo dư địa phát triển lâu dài...

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Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, kế hoạch được xây dựng bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, các chương trình trọng điểm và yêu cầu bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố Huế đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt từ 10% trở lên, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân từ 14 - 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nguồn lực đầu tư công sẽ tập trung cho các lĩnh vực trọng điểm như giao thông, phát triển đô thị, khu kinh tế - công nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, nông nghiệp và môi trường. Đồng thời, thành phố cũng quan tâm bố trí nguồn lực cho các địa phương, ưu tiên các công trình có tính động lực, tạo sức lan tỏa, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao sự chủ động của Sở Tài chính và các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch. Ông nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn không chỉ là việc phân bổ nguồn vốn mà phải trở thành công cụ định hướng phát triển, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố trong giai đoạn tới.

Về quy mô nguồn vốn, Chủ tịch UBND thành phố Huế thống nhất với phương án tổng mức vốn đầu tư công trung hạn, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phân tích mối quan hệ giữa tổng vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư toàn xã hội với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên; làm rõ các cơ sở, giả định và phương pháp tính toán.

Toàn cảnh cuộc họp

Đối với danh mục dự án, thành phố yêu cầu ưu tiên các dự án chuyển tiếp cần hoàn thành trong giai đoạn; các dự án động lực có khả năng tạo tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và tạo nguồn thu; tiếp đến là các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh và các dự án đã hoàn tất đầy đủ thủ tục đầu tư.

Các dự án mới hoặc chưa hoàn thiện thủ tục phải hoàn thành hồ sơ trước ngày 15/7/2026. Những dự án chưa chứng minh được sự cần thiết, chưa xác định rõ nguồn vốn, chưa bảo đảm hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu về tiến độ sẽ chưa được đưa vào phương án phân bổ vốn chính thức.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng lưu ý nguồn thu từ đất hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư công nên cần được đánh giá thận trọng. Các cơ quan liên quan phải xây dựng các kịch bản cân đối nguồn lực, đánh giá rủi ro về tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và chủ động phương án điều hành nếu nguồn thu không đạt kế hoạch.

Để hoàn thiện kế hoạch, Sở Tài chính được giao tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, không chỉ dừng ở việc tổng hợp số liệu. Đồng thời, các sở, ngành, ban quản lý dự án, địa phương và chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ các dự án thuộc phạm vi quản lý, đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng huy động nguồn lực, mức độ sẵn sàng về thủ tục và nhu cầu vốn từng năm, làm cơ sở xây dựng phương án phân bổ vốn hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030.