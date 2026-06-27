Đà Nẵng duyệt phương án đấu giá đất chợ đầu mối Hòa Phước

Theo phương án được phê duyệt, khu đất đấu giá có diện tích 298.575m2, thuộc loại đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất chợ đầu mối). Khu đất nằm tại phường Hòa Xuân. Phía Bắc giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phía Tây giáp Quốc lộ 1A, phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch kết nối Quốc lộ 1A qua khu vực Ngũ Hành Sơn, phía Đông giáp sông Cái.
Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt; tổ chức san lấp mặt bằng, hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1.620,976 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định cho thuê đất.
Phương án quy định việc đấu giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, theo phương thức trả giá lên. Dự kiến tổ chức đấu giá trong quý 3 hoặc quý 4/2026. Giá khởi điểm dự kiến là 1.798.132 đồng/m2, chưa bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.
Bên cạnh việc chuẩn bị đấu giá khu đất Chợ đầu mối Hòa Phước, Thành phố cũng vừa duyệt phương án khai thác quỹ đất ở chia lô đã có đất thực tế, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Cụ thể, tổng số quỹ đất được đưa vào phương án khai thác gồm 16.212 lô đất ở chia lô, được phân thành 2 nhóm để quản lý, sử dụng phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Đối với nhóm 1 gồm những lô đất thuộc các tuyến đường quy hoạch 5,5m, 7,5m và 10,5m, Thành phố giữ lại 12.220 lô để phục vụ công tác tái định cư. Việc bố trí và chuyển đổi vị trí tái định cư sẽ căn cứ nhu cầu thực tế khi triển khai công trình, dự án trên địa bàn.
Đối với nhóm 2 là những lô đất nằm trên các tuyến đường quy hoạch từ 10,5m trở lên, gồm lô đất thường, lô đất hai mặt tiền, lô đất có hình dạng không cân đối… Thành phố dự kiến triển khai nhiều phương án khai thác.
Trong đó, thực hiện hợp thửa 1.040 lô đất thành 121 lô đất lớn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Việc hợp thửa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trường hợp phát sinh nhu cầu chuyển đổi sang mục đích công cộng như công viên, vườn dạo, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa…, Thành phố sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Đồng thời, Thành phố cũng dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 600 lô trong giai đoạn 2026 - 2030 theo danh mục đấu giá quyền sử dụng đất trung hạn và hàng năm đã được phê duyệt.
Ngoài ra, 2.352 lô đất sẽ được đưa vào phương án cho thuê ngắn hạn trên cơ sở rà soát nhu cầu tái định cư, tình hình đấu giá quyền sử dụng đất và nhu cầu sử dụng vào các mục đích công cộng khác. Việc cho thuê nhằm tránh lãng phí tài sản công, hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo dư địa triển khai các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.
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