Thứ Sáu, 10/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nghiên cứu nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá đất lên tối thiểu 20%

T Thanh Xuân

Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ Tư pháp được giao rà soát, hoàn thiện nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá. Đáng chú ý, đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân từ 10% - 50% lên 20% - 50%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Thông báo số 344/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trong cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến hợp lý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Đồng thời, rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, đặc biệt là loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá dịch vụ trong khai thác, sử dụng các công trình, dự án BOT, dự án do Nhà nước đầu tư; có quy định bao quát nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá trong tương lai (nếu có).

Đáng chú ý, liên quan đến một số quy định nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công, phòng, ngừa việc thao túng kết quả đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân (đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh từ 10% - 50% lên mức 20% - 50%).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thống nhất với quy định xác định người trúng đấu giá liền kề tại khoản 3 Điều 37 dự thảo Luật. Tuy nhiên, quy định này chỉ nên áp dụng trong trường hợp đấu giá đối với tài sản pháp luật quy định bắt buộc phải đấu giá.

Về phát triển đấu giá tài sản của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thúc đẩy phát triển đấu giá tự nguyện, trên cơ sở bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện, chi phí tuân thủ thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu, bảo vệ người mua ngay tình, minh bạch thông tin và xử lý nhanh các tranh chấp (nếu có).

Đối với đấu giá tài sản trực tuyến toàn trình trên Hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.21/2026/NQ-CP về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an vừa làm vừa đánh giá tính hiệu quả, khả thi của chính sách, để kịp thời hoàn thiện quy định tại dự thảo Luật từ nay đến khi Luật được Quốc hội thông qua.

Về việc thành lập, tổ chức của doanh nghiệp đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình hợp lý ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan; đề xuất phương án lựa chọn; bổ sung nội dung giải trình và tác động của phương án lựa chọn để báo cáo xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp được yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm dự thảo Luật chỉ quy định những vấn đề chính sách lớn, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội; không quy định trong Luật những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ và vấn đề mang tính kỹ thuật, thường xuyên thay đổi, biến động.

Về thời điểm có hiệu lực của Luật và điều khoản chuyển tiếp, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ, xác định đầy đủ các trường hợp cần quy định chuyển tiếp, phương án áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trường hợp luật hóa từ các Nghị quyết của Chính phủ được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội, về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Việc này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính liên tục trong quá trình thực hiện, không tạo khoảng trống pháp lý khi các Nghị quyết hết hiệu lực.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đấu giá đất VnEconomy đề xuất nâng tiền đặt cọc VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hà Nội làm sạch 863.383 thửa đất, tăng hơn 73.500 thửa sau gần hai tuần

Hà Nội làm sạch 863.383 thửa đất, tăng hơn 73.500 thửa sau gần hai tuần

Đến ngày 7/7, Hà Nội đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm ngày 24/6. Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu và đo đạc những thửa đất còn lại, phấn đấu hoàn thành các mốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch…

Hà Nội hiện thực hóa chính sách phát triển nhà ở cho thuê

Hà Nội hiện thực hóa chính sách phát triển nhà ở cho thuê

Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng tham mưu quy trình, điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công; quy định khung giá cho thuê nhà ở; thực hiện việc mua, thuê mua nhà ở thương mại để bố trí quỹ nhà ở cho nhân lực chất lượng cao…

Chính thức mở bán Nexus Tower - Tâm điểm an cư và đầu tư mới tại trung tâm phường Việt Trì

Chính thức mở bán Nexus Tower - Tâm điểm an cư và đầu tư mới tại trung tâm phường Việt Trì

Nexus Tower - tòa căn hộ cao tầng thuộc khu đô thị Đông Nam Oasis City - sẽ chính thức ra mắt và mở bán vào 08h00, thứ Bảy ngày 11/07/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác phân phối trên toàn khu vực.

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

VnEconomy Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo núp bóng góp vốn, đầu tư kinh doanh

Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy