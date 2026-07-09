Nghiên cứu nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá đất lên tối thiểu 20%

Theo Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ Tư pháp được giao rà soát, hoàn thiện nhiều quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá. Đáng chú ý, đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất nâng mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân từ 10% - 50% lên 20% - 50%...

Ảnh minh họa.

Tại Thông báo số 344/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trong cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến hợp lý tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Đồng thời, rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, đặc biệt là loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá dịch vụ trong khai thác, sử dụng các công trình, dự án BOT, dự án do Nhà nước đầu tư; có quy định bao quát nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá trong tương lai (nếu có).

Đáng chú ý, liên quan đến một số quy định nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tài sản công, phòng, ngừa việc thao túng kết quả đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân (đa số ý kiến tại cuộc họp đề xuất điều chỉnh từ 10% - 50% lên mức 20% - 50%).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thống nhất với quy định xác định người trúng đấu giá liền kề tại khoản 3 Điều 37 dự thảo Luật. Tuy nhiên, quy định này chỉ nên áp dụng trong trường hợp đấu giá đối với tài sản pháp luật quy định bắt buộc phải đấu giá.

Về phát triển đấu giá tài sản của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thúc đẩy phát triển đấu giá tự nguyện, trên cơ sở bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện, chi phí tuân thủ thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu, bảo vệ người mua ngay tình, minh bạch thông tin và xử lý nhanh các tranh chấp (nếu có).

Đối với đấu giá tài sản trực tuyến toàn trình trên Hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.21/2026/NQ-CP về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an vừa làm vừa đánh giá tính hiệu quả, khả thi của chính sách, để kịp thời hoàn thiện quy định tại dự thảo Luật từ nay đến khi Luật được Quốc hội thông qua.

Về việc thành lập, tổ chức của doanh nghiệp đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình hợp lý ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan; đề xuất phương án lựa chọn; bổ sung nội dung giải trình và tác động của phương án lựa chọn để báo cáo xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp được yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm dự thảo Luật chỉ quy định những vấn đề chính sách lớn, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội; không quy định trong Luật những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ và vấn đề mang tính kỹ thuật, thường xuyên thay đổi, biến động.

Về thời điểm có hiệu lực của Luật và điều khoản chuyển tiếp, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ, xác định đầy đủ các trường hợp cần quy định chuyển tiếp, phương án áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trường hợp luật hóa từ các Nghị quyết của Chính phủ được ban hành theo cơ chế của Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội, về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Việc này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính liên tục trong quá trình thực hiện, không tạo khoảng trống pháp lý khi các Nghị quyết hết hiệu lực.