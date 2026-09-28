Kể câu chuyện hệ sinh thái qua một “bức tranh” thống nhất, VPBank ghi dấu tại IR Awards 2026

Biến những lớp thông tin đa chiều thành câu chuyện nhất quán và làm rõ giá trị nội tại của toàn hệ sinh thái, VPBank đã giành chiến thắng hạng mục “Doanh nghiệp tài chính vốn hóa lớn có hoạt động IR được các Định chế tài chính đánh giá cao nhất” (Financial Large Cap Financial Institutions’ Best Assessment) tại IR Awards 2026.

IR Awards là chương trình thường niên do Vietstock, Hiệp hội các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử FiLi đồng tổ chức từ năm 2011, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations) chuẩn mực, chuyên nghiệp và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển thị trường vốn.

Trong đó, Financial Large Cap Financial Institutions’ Best Assessment là một trong những hạng mục danh giá nhất, với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) là đơn vị được xướng tên chiến thắng. Kết quả được thẩm định bởi hội đồng bình chọn từ hơn 40 định chế tài chính chuyên nghiệp, bao gồm các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và tổ chức tài chính độc lập. Năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ hai liên tiếp VPBank được vinh danh tại hạng mục này.

Kết quả này phản ánh chất lượng hoạt động IR của VPBank trên nhiều phương diện, từ mức độ minh bạch và đầy đủ của thông tin, chất lượng quản trị doanh nghiệp đến khả năng duy trì kết nối hiệu quả với thị trường. Quan trọng hơn, hoạt động IR đang góp phần giúp nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ hơn với chiến lược phát triển, năng lực thực thi cũng như những động lực tạo giá trị dài hạn của ngân hàng, qua đó nâng cao mức độ hiểu biết và niềm tin của thị trường đối với VPBank.

Với một định chế tài chính quy mô, hoạt động IR không chỉ dừng ở việc công bố báo cáo tài chính hay cung cấp số liệu định kỳ. Đằng sau mỗi kỳ công bố là quá trình phối hợp chặt chẽ giữa IR với Ban lãnh đạo ngân hàng và các công ty thành viên nhằm bảo đảm thông tin được tổng hợp đầy đủ, minh bạch và đặt trong đúng bối cảnh thị trường.

Tại VPBank, vai trò của IR được thể hiện ở khả năng kết nối các dữ liệu riêng lẻ thành một “bức tranh” tổng thể, giúp cổ đông và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động của ngân hàng. Những biến động về tăng trưởng tín dụng, huy động, NIM, CASA hay chất lượng tài sản không được nhìn nhận riêng biệt, mà được phân tích trong mối liên hệ chặt chẽ với mặt bằng lãi suất, tỷ giá, chính sách tiền tệ, môi trường kinh tế và các thay đổi về quy định.

Trên nền tảng đó, IR còn đóng vai trò là đầu mối kết nối hai chiều giữa VPBank và thị trường. Một mặt, đội ngũ hỗ trợ Ban lãnh đạo truyền tải nhất quán chiến lược, kết quả kinh doanh và các ưu tiên dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và giới phân tích. Mặt khác, những câu hỏi, phản hồi và quan điểm từ thị trường được tổng hợp trở lại bên trong tổ chức, giúp ngân hàng nắm bắt rõ hơn kỳ vọng của cộng đồng đầu tư.

TỪ NHIỀU MẢNH GHÉP RIÊNG BIỆT ĐẾN CÂU CHUYỆN NHẤT QUÁN

Tại VPBank, sự mở rộng của hệ sinh thái tài chính đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR). Bên cạnh việc cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh của ngân hàng mẹ, IR còn phải tổng hợp, phân tích khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều đơn vị, qua đó làm rõ vai trò, đóng góp và giá trị của từng mảnh ghép trong bức tranh chung của toàn hệ sinh thái.

Yêu cầu này xuất phát từ quy mô và tính đa dạng của hệ sinh thái VPBank, hiện phục vụ hơn 30 triệu khách hàng thông qua ngân hàng mẹ, Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty tài chính tiêu dùng FE CREDIT, Bảo hiểm số OPES hay GPBank. Quy mô này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng với nhịp độ nhanh hơn trong tương lai, khi bổ sung những mảnh ghép mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ hay sàn giao dịch tài sản mã hóa. Quá trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động IR trong việc làm rõ đóng góp của từng thành viên và khả năng cộng hưởng của toàn hệ sinh thái.

Mỗi đơn vị có mô hình kinh doanh, động lực tăng trưởng và cấu trúc lợi nhuận riêng. Do đó, những thông tin cũng cần được tổng hợp và chuyển hóa thành những thông điệp dễ tiếp cận hơn với đa dạng nhóm nhà đầu tư.

Ở cấp độ cao hơn, IR còn giúp thị trường nhận diện được giá trị cộng hưởng giữa các mảnh ghép này, từ năng lực hoàn thiện chuỗi dịch vụ tài chính của VPBank đến việc tạo thêm lợi thế tăng trưởng cho từng đơn vị và toàn hệ sinh thái.

Trong bối cảnh đó, năng lực của đội ngũ IR VPBank được thể hiện ở việc chọn lọc, kết nối và diễn giải lượng thông tin đa tầng thành một câu chuyện đầu tư thống nhất, rõ ràng và có chiều sâu. Những mảnh ghép thông tin tách biệt được đặt vào cùng một “bức tranh”, làm rõ vai trò của từng đơn vị và mối liên hệ giữa tăng trưởng riêng lẻ với giá trị hợp nhất của toàn hệ sinh thái.

Vai trò của IR vì thế cũng được mở rộng thành một năng lực cạnh tranh của VPBank trên thị trường vốn, giúp những chiến lược và triển vọng dài hạn của ngân hàng được nhận diện đầy đủ, qua đó nâng cao chất lượng đối thoại và củng cố niềm tin của thị trường đối với câu chuyện tăng trưởng của VPBank.

Điều này càng trở nên rõ nét hơn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Việc hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn toàn cầu, mà còn đặt các doanh nghiệp niêm yết trước kỳ vọng ngày càng cao về khả năng công bố và minh bạch thông tin với cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước.