Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh ngành mía đường và năng lượng sinh học

Ngành mía đường Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với mục tiêu hướng tới sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn...

Khai mạc triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Mía đường Việt Nam 2026 (Sugarex Vietnam), sáng 8/7

Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Mía đường Việt Nam 2026 (Sugarex Vietnam), diễn ra từ 8-9/7 tại TP. Hồ Chí Minh, đã trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp mía đường và năng lượng sinh học. Sự kiện cũng tạo diễn đàn kết nối các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này…

Phát biểu khai mạc sự kiện sáng ngày 8/7, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), cho biết Sugarex Vietnam là sự kiện mang tính cầu nối chiến lược, giới thiệu các thiết bị máy móc hiện đại nhất, các giải pháp công nghệ và kỹ thuật đột phá và là không gian giao thương lý tưởng để các đối tác trong chuỗi liên kết mía đường gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác.

Ông Lộc cho biết ngành đường Việt Nam định hướng tập trung vào một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu như sử dụng hiệu quả nguồn nước; chuyển đổi cơ cấu giống mía theo hướng năng suất cao, giúp nâng thu nhập và đời sống nông dân, đồng thời thúc đẩy các giải pháp cải tiến công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, cải thiện tỷ lệ thu hồi đường để nâng cao năng lực cạnh tranh hơn nữa.

Việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là chuỗi hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Định hình tương lai ngành mía đường và bioethanol trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về xu hướng giảm phát thải CO2, canh tác thông minh và sản xuất bioethanol từ bã mía. Những công nghệ mới như thiết bị kết tinh đứng dao động (OVC) và công nghệ tưới nhỏ giọt lưu lượng thấp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong những năm qua, ngành mía đường Việt Nam đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc tạo sinh kế cho hàng trăm ngàn nông dân, cung cấp nguồn năng lượng tái tạo từ bã mía và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Thực tế 5 năm gần đây, ngành đường ghi nhận các bước phát triển với sản lượng đường từ mía cả nước đến niên vụ 2024/2025 đã tăng 4 vụ liên tiếp, đạt mức tăng 180% so với niên vụ 2020/2021. Đồng thời, giá mua mía tại ruộng cũng lên tiếp tăng, đến niên vụ 2024/2025 đã tăng 5 vụ liên tiếp và đạt mức tăng 150% so với niên vụ 2019/2020.

Đến niên vụ 2024/2025, ngành mía đường đã hình thành chuỗi liên kết mía – đường vững chắc để tiêu thụ mía và bảo đảm sinh kế của khoảng 220.000 hộ nông dân trên cả nước, trong đó có những vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa và vùng biên giới.

Từ niên vụ 2023/2024 đến nay, ngành đường Việt Nam đã đạt thành tích dẫn đầu khu vực về mức năng suất đường (tấn đường/ha) so với các nước sản xuất mía đường trong khu vực bao gồm Thái Lan, Indonesia, Philippine.

Tuy nhiên, theo ông Lộc, hiện ngành này đang phải đối mặt với tình trạng đường nhập lậu, gian lận thương mại, lẩn tránh biện pháp phòng vệ, trong khi thị trường tiêu thụ bị thu hẹp do nhập khẩu siro ngô HFCS tăng mạnh, nhưng vẫn phải bảo đảm giá mía đủ bù đắp chi phí sản xuất cho người nông dân.