Khách Hàn Quốc, Trung Quốc tấp nập sang Việt Nam, nhưng cổ phiếu vận tải hàng không "hết tiềm năng"?

Chứng khoán Rồng Việt vừa đưa ra nhận định về triển vọng cổ phiếu ngành hàng không trong năm 2025, trong đó nhấn mạnh quan điểm năm 2025, sản lượng hành khách quốc tế và hàng hóa xuất nhập khẩu được dự báo tăng trưởng hỗ trợ cho cổ phiếu tích cực.

Ngành hàng không đã thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024,sau khi chịu tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 và lạm phát leo thang trên toàn cầu trong giai đoạn 2020 – 2023. Nhu cầu lữ hành qua đường hàng không đã tìm lại được quỹ đạo tăng trưởng như thời kỳ trước dịch, bất chấp giới hạn về cung tải. Sản lượng hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không cũng có diễn biến tích cực nhờ nhu cầu hồi phục từ mức nền thấp của 2023 và sự dịch chuyển từ đường biển qua đường hàng không trong bối cảnh giá cước vận tải biển tăng cao.

Bước sang năm 2025, VDSC kỳ vọng sản lượng hành khách tăng trưởng bền bỉ trên hai thị trường quốc tế và nội địa. Với khách quốc tế, xu hướng du lịch của người dân Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ là yếu tố dẫn dắt lưu lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Lũy kế 11 tháng năm 2024, Việt Nam đón tổng cộng 15,8 triệu khách quốc tế qua đường hàng không (+36%). Hai quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm tỷ trọng gần 50% tổng lượt khách quốc tế đến với Việt Nam.

Sản lượng du khách Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng dương trong năm 2025 bởi: Các hộ gia đình tại Hàn Quốc gia tăng thu nhập thu nhập thực tế và họ tăng tỷ trọng chi tiêu cho các hàng hóa giải trí và văn hóa; Việt Nam vững vàng là điểm đến ưa thích của du khách Hàn Quốc nhờ chi tiêu cho mỗi chuyến đi thấp hơn so với trước dịch do ảnh hưởng của lạm phát leo cao nên sẽ phù hợp với chi phí du lịch giá rẻ tại Việt Nam và chính sách miễn Visa đối với khách Hàn Quốc.

Lũy kế 10 tháng năm 2024, Hàn Quốc ghi nhận 23,6 triệu lượt tăng 29% người đi du lịch nước ngoài. So với trước dịch COVID, mức sản lượng chỉ đạt 97% nhưng tỷ lệ đến Việt Nam đã tăng 90 điểm cơ bản.

Khách Trung Quốc cũng được dự báo tiếp tục hồi phục sẽ tạo động lực tăng trưởng cho năm 2025. Lũy kế 11 tháng năm 2024, số khách Trung Quốc tăng trưởng mạnh với tốc độ là 122% so với cùng kỳ, đạt 3,4 triệu khách. Tuy nhiên, mức sản lượng này chưa đạt kỳ vọng do mới bằng 64% so với trước dịch Covid, trong khi hầu hết các thị trường khác đã hồi phục hoàn toàn.

Sau khi sụt giảm 16% trong 11 tháng năm 2024, sản lượng hành khách nội địa được kỳ vọng có thể phục hồi trong năm 2025. Lũy kế 11 tháng năm 2024, sản lượng hành khách nội địa đạt 63 triệu lượt giảm 16%. Sự sụt giảm diễn ra phần lớn trong 6T2024 do các hãng hàng không gặp khó khăn về đội tàu bay nên phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa. Cụ thể là Bamboo Airways, Pacific Airlines thực hiện quá trình tái cơ cấu lại đội tàu/tuyến/tần suất bay do gặp khó khăn về vấn đề tài chính.

VDSC kỳ vọng sản lượng hành khách nội địa có thể tăng trưởng dương một chữ số trong năm 2025, khi có dấu hiệu thu hẹp đà giảm so với cùng kỳ trong những tháng cuối năm 2024. Nhờ các hãng hàng không bổ sung trở lại đội tàu bay để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán nên nguồn cung được gia tăng. Vietnam Airlines và Vietjet Air nhận thêm 6 máy bay mới, đồng thời thuê ướt (thuê ngắn hạn) 6 – 10 máy bay. Tương tự, Bamboo Airways đã thuê thêm một chiếc Airbus A320, nâng tổng số máy bay lên 8 chiếc.

Sản lượng hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không vững bước tăng trưởng hai chữ số trong 11 tháng năm 2024 nhưng sẽ giảm tốc trong năm 2025.

Nhóm hàng dệt may, giày dép, vải có giá trị thấp nhưng khối lượng lớn. Nhóm này có xu hướng được vận chuyển nhiều hơn bằng đường hàng không trong giai đoạn giá cước vận tải biển tăng cao, dẫn đến tăng trưởng sản lượng nhanh hơn giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu. Lũy kế 11T2024, tổng sản lượng xuất nhập khẩu đạt 982 triệu tấn tăng 20%. Trong khi đó, ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 197 tỷ USD tăng 12%.

Nhu cầu tiêu dùng tại hai thị trường chính là Mỹ và Châu Âu cải thiện trong 2H2025 khi chính sách tiền tệ nới lỏng dần thẩm thấu vào nền kinh tế sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng cho sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, giá cước vận tải biển dự kiến sẽ giảm làm giảm nhu cầu vận chuyển qua đường hàng không.

Từ những phân tích trên, VDSC đánh giá tích cực đối với triển vọng của ngành hàng không cho năm 2025 nhưng những tiềm năng đó đã được phản ánh tương đối đầy đủ vào giá của cổ phiếu như ACV, GMT, và SCS.