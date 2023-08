Khách sạn “trông chờ” nguồn khách nội địa

Trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,6 triệu lượt, chỉ bằng 8,6% so với lượng du khách nội địa (76,5 triệu lượt).

HÀ NỘI, TP.HCM: KHÁCH QUỐC TẾ CHỈ CHIẾM 16%

Tính trong 7 tháng đầu năm 2023, TP.HCM đón lượng khách lớn nhất Việt Nam với 18,6 triệu lượt, nhưng chỉ có gần 13% là khách quốc tế, đạt 2,36 triệu lượt, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022.

Tỷ lệ khách lưu trú qua đêm ở TP.HCM (19%) thấp hơn so với các điểm đến khác do chủ yếu là khách công tác và được coi là điểm trung chuyển giữa các tỉnh/thành. Tuy nhiên, du khách sẵn sàng chi trả cao hơn cho chỗ ở, đạt 1,5 triệu đồng/khách/lượt. Con số này cao thứ 2 cả nước, chỉ sau Hà Nội. TP. HCM cũng có doanh thu lưu trú cao nhất Việt Nam, đạt hơn 5.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, tăng 25% theo năm.

Tại Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch 14,7 triệu lượt, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng khách du lịch quốc tế cũng chỉ chiếm hơn 16%, ước đạt 2,43 triệu lượt, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tại tỉnh Tiền Giang, ngành du lịch tỉnh này đã đón 578.200 lượt khách du lịch, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chủ yếu là khách nội địa chiếm 76%, còn khách quốc tế chiếm 26%, đạt 150.500 lượt, trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thị trường du lịch Việt Nam cũng trông chờ vào du khách Trung Quốc, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách này chỉ đạt mức 22% so với nửa đầu năm 2019 - thời điểm sôi động trước dịch Covid-19. Nguyên nhân, do công suất chuyến bay quốc tế từ Trung Quốc chỉ chiếm 5% tổng số chuyến bay cả Đại lục tính đến tháng 6/2023, giảm so với mức 13% trước đại dịch. Du lịch nước ngoài của Trung Quốc dự đoán sẽ hoàn toàn phục hồi vào năm 2024-2025.

Ghi nhận lượng khách đến nghỉ dưỡng tại một đơn vị ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Akshay Moza, Phó chủ tịch Khối Thương mại The Grand Ho Tram Strip, cho biết trước dịch Covid-19, lượng khách đến nghỉ dưỡng tại đây chủ yếu là khách quốc tế, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia. Trong khi đó, du khách Việt Nam chỉ giới hạn ở mức 7-8%. Nhưng từ khi Covid-19 ập đến, du khách nội địa đến nghỉ dưỡng chiếm đến 80%. Sau khi nhiều đường bay phục hồi, khách quốc tế đã chiếm hơn nửa, còn lại là khách nội địa.

Tại hệ thống khách sạn Wink Hotels cũng ghi nhận tỷ trọng khách quốc tế và nội địa tại hệ thống này gần ngang ngửa, công suất phòng đạt trung bình 55% trong nửa đầu 2023, tăng trưởng 26% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Theo bà Nguyễn Hoàng Như Thảo, Quản lý Tiếp thị Vùng chuỗi khách sạn Wink Hotels, lạm phát gia tăng tại các quốc gia Châu Âu, nhiều đường bay chưa nối lại cũng như khách Trung Quốc tăng không đạt kỳ vọng khiến cho ngành khách sạn trông chờ vào du khách nội địa.

KHÁCH NỘI ĐỊA GIÚP CÔNG SUẤT KHÁCH SẠN ĐẠT HƠN 60%

Sự phát triển của phân khúc khách sạn và căn hộ cho thuê phụ thuộc vào sự phục hồi của du lịch. Theo báo cáo thị trường khách sạn của Savills Việt Nam, trong nửa đầu năm 2023, công suất khách sạn chỉ đạt 64%, phục hồi 92% so với nửa đầu năm 2019. Giá phòng trung bình đạt 1,9 triệu đồng/phòng/đêm, bằng 97% so với năm 2019.

Nguồn cung phòng khách sạn tại TP.HCM tăng nhẹ 1% theo quý và 3% theo năm với 15.662 phòng khách sạn từ 110 dự án. Số phòng phòng tạm thời đóng cửa từ sau đại dịch Covid-19 đến nay là 404 phòng, trong đó, 45% số phòng đang được cải tạo và 55% số phòng còn lại chưa có thông tin về ngày mở cửa trở lại.

Về căn hộ dịch vụ, trong quý 2/2023, công suất thuê đạt 83%, giảm 1 điểm phần trăm theo quý, nhưng tăng 9 điểm phần trăm theo năm. Giá thuê bình quân đạt 516.000 đồng/m2/tháng, giảm 1% theo quý nhưng tăng 5% theo năm.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của Savills Việt Nam, trong quý 2/2023 nguồn cung khách sạn đã tăng 7% theo quý và 10% theo năm, đạt 10.962 phòng. Giá thuê trung bình đạt mức 2,5 triệu đồng/phòng/năm, tăng 26% theo năm.

Công suất phòng trong quý 2/2023 đạt 62%, thấp hơn nhiều so với mức 73% của cùng kỳ năm 2019. Tốc độ phục hồi một phần bị ảnh hưởng bởi số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng. Trong những tháng đầu năm 2023, số lượng khách du lịch quốc tế tới thủ đô có tăng, nhưng chưa đạt mức trước dịch Covid-19.

Đối với căn hộ cho thuê tại Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy trong quý 2/2023 đạt 82%, tăng 2% theo quý và 6% theo năm. Giá thuê trung bình đạt 572.000 đồng/m2/tháng, tăng 3% theo quý và theo năm.

Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám Đốc, Savills Việt Nam, sự phục hồi về số lượng khách quốc tế của Việt Nam chậm hơn so với các nước trong khu vực. Nhờ sự hồi phục dần của khách châu Á và nhu cầu du lịch trong nước lớn đã góp phần giảm tỷ lệ trống của phân khúc khách sạn.

Du khách trong nước đang là niềm hy vọng năm nay của thị trường khách sạn. Thống kê từ Tổng cục Du lịch cho thấy du khách trong nước lưu trú qua đêm trong 7 tháng đầu năm nay đạt 46,7 triệu lượt, vượt kết quả cả năm 2019 (năm trước dịch) với 43,5 triệu lượt.

Theo nền tảng dữ liệu trực tuyến Statista, doanh thu thị trường khách sạn Việt Nam dự báo sẽ đạt 01 tỷ USD năm nay. Thực thế thị trường cho thấy trong nửa đầu 2023, ở Hà Nội, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt hơn 57%, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có thế mạnh du lịch ghi nhận doanh thu dịch vụ lưu trú 7 tháng tăng trên 70%, như: Đà Nẵng (70%), Bà Rịa - Vũng Tàu (76%), Bình Thuận (76,5%)…

Tuy nhiên, theo giới kinh doanh khách sạn, về lâu dài, khách quốc tế chính là nguồn để duy trì công suất phòng trong giai đoạn thấp điểm của khách trong nước. Nhưng trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế mới bằng 67% so với trước dịch (6,6 triệu lượt so với 9,8 triệu lượt).

Một tín hiệu “thắp” lên hy vọng khách quốc tế sẽ tăng trưởng trở lại đó là chính sách nới lỏng thị thực (visa) triển khai từ 15/8/2023 của Việt Nam. Chính sách này cho phép công dân một số nước khi nhập cảnh vào Việt Nam được miễn visa từ 15 ngày lên đến 45 ngày và nâng hạn visa điện tử (e-visa) từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần.

Theo nhận định của giới chuyên gia, "ngành công nghiệp không khói" của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ chính sách thị thực mới này vì có điều kiện thuận lợi để phát triển phân khúc du khách quốc tế.

Tín hiệu khả quan đã phát đi ngay trong tháng 7/2023, đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm nay, ngành du lịch đón trên 01 triệu lượt khách quốc tế trong 01 tháng. Tốc độ du khách Trung Quốc quay lại Việt Nam cao nhất, vượt Thái Lan.

Statista cũng dự báo doanh thu ngành khách sạn Việt Nam sẽ tăng trưởng gần 7,4% mỗi năm, đạt quy mô 2 tỷ USD vào 2027. Thời điểm đó, số lượng khách quốc tế có thể đạt 12,3 triệu lượt.