Khai mạc Tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2022

“Tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng năm 2022” là sự kiện xúc tiến du lịch và nông sản an toàn thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai thúc đẩy tiêu thụ kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, quảng bá thương mại, du lịch và nông sản an toàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng, giúp người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận sản phẩm du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La từ đó góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản nhanh, bền vững.

Mang đến tuần lễ 25 gian hàng, tỉnh Sơn La quảng bá, giới thiệu đến người dùng các sản phẩm thương mại, du lịch và nông sản an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận ATTP, VietGAP, GolbalGAP, Organic… Trong đó có các sản phẩm như: đồ khô, chè, cà phê, gạo, mật ong, hoa quả và rau sạch… đến từ 17 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Là một tỉnh miền núi, Sơn La tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông sản mang thương hiệu quốc gia và vươn tầm quốc tế. Tỉnh cũng tự hào là một trong các địa phương có nông sản tham gia hội chợ trái cây tại Ý và có sản phẩm cà phê xuất sang các nước châu Âu, châu Mỹ.

Đến nay, Sơn La có hơn 83 nghìn ha cây ăn quả được quy hoạch, phát triển 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; cấp 281 mã số vùng trồng với 4.608,45ha cây ăn quả xuất khẩu, 37 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, 580 cơ sở chế biến nông sản và có 24 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Công, phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Tuần hàng nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm du lịch Sơn La tại Hải Phòng năm 2022 không chỉ là nơi quảng bá, giới thiệu về sản phẩm nông sản và sản phẩm du lịch mà còn là nơi tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân; tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà”: Nhà nông – nhà nước – nhà khoa học và nhà doanh nghiệp.” Đồng thời, mong muốn sẽ có nhiều hợp đồng về thương mại, du lịch, chế biến được kí kết sau hoạt động này.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp hỗ trợ tỉnh Sơn La triển khai hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn tại các siêu thị, chợ đầu mối, cửa hàng tiện ích trên địa bàn; hỗ trợ, giới thiệu các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp giúp tỉnh Sơn La mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản an toàn. Giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng xây dựng chợ đầu mối, các nhà máy bảo quản, chế biến, đầu tư các dự án kinh doanh dịch vụ du lịch, hỗ trợ xây dựng Tour, tuyến du lịch.

Tỉnh Sơn La cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận tiện, hỗ trợ cao nhất cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thông qua chương trình, lãnh đạo 2 tỉnh, thành phố mong muốn tạo kênh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tư thương, tiểu thương của Hải Phòng với các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, thực hiện có hiệu quả các chính sách của tỉnh đề ra; tạo ra chu trình khép kín: phân phối, sản xuất, tiêu dùng.

Được biết, Tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2022 được diễn ra từ ngày 15/12 - 19/12/2022 tại sân siêu thị Coop.Mart, số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.