Thứ Bảy, 27/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng

N Ngô Anh Văn (Ngô Anh Văn)

Ngày 26/6), tại xã Bến Giằng, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D-tuyến giao thông huyết mạch kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức khởi công dự án.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư (thuộc dự án nhóm B), gồm công trình cầu xây mới 26 cây, trong đó thay thế 8 cây cầu cũ, mặt đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng 9m, nhằm mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng, điểm cuối nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 4.513 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, phát biểu tại lễ khởi công dự án.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14D có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một công trình giao thông đơn thuần. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới. 

Thiết bị tập kết tại chân công trình thi công dự án.
Thiết bị tập kết tại chân công trình thi công dự án.

Quốc lộ 14D, là tuyến giao thông quan trọng, vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về cảng Đà Nẵng, phục vụ việc đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa của người dân các xã của huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Hiện tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường chật hẹp; mặt đường bong tróc, rất nhiều ổ gà, ổ voi; địa hình tuyến có nhiều đoạn cong lượn, liên tục đổ dốc với nhiều khúc cua tay áo. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở cao, việc giao thông rất trở ngại.

Nguồn: UBNDTP Đà Nẵng

Đọc bài theo từ khoá

Cải tạo quốc lộ 14D VnEconomy Cửa khẩu quốc tế Nam Giang VnEconomy Đà Nẵng VnEconomy nâng cấp hạ tầng VnEconomy Phó Chủ tịch UBND Trần Chí Cường VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.

Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không: Động lực bứt phá vị thế cho Đồng Nai

Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không: Động lực bứt phá vị thế cho Đồng Nai

Mô hình Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không là “nút” chuyên biệt kết nối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Đây là giải pháp then chốt giúp Đồng Nai chuyển mình thành đô thị dịch vụ tài chính, nhằm giữ lại giá trị gia tăng, thu hút FDI chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

VnEconomy Sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế

Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.

AI Điểm tin

VnE TV
Hạ tầng năng lượng thông minh còn nhiều dư địa chuyển đổi. Ảnh minh họa

VnEconomy Hạ tầng năng lượng thông minh: Mở ra dư địa lớn cho phát triển xanh theo Quy hoạch Điện VIII

Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy