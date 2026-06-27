Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng

Ngày 26/6), tại xã Bến Giằng, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14D-tuyến giao thông huyết mạch kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư (thuộc dự án nhóm B), gồm công trình cầu xây mới 26 cây, trong đó thay thế 8 cây cầu cũ, mặt đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng 9m, nhằm mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng, điểm cuối nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 4.513 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14D có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một công trình giao thông đơn thuần. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới.

Thiết bị tập kết tại chân công trình thi công dự án.

Quốc lộ 14D, là tuyến giao thông quan trọng, vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về cảng Đà Nẵng, phục vụ việc đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa của người dân các xã của huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Hiện tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường chật hẹp; mặt đường bong tróc, rất nhiều ổ gà, ổ voi; địa hình tuyến có nhiều đoạn cong lượn, liên tục đổ dốc với nhiều khúc cua tay áo. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở cao, việc giao thông rất trở ngại.