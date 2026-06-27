Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư (thuộc dự án nhóm B), gồm công trình cầu xây mới 26 cây, trong đó thay thế 8 cây cầu cũ, mặt đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng 9m, nhằm mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.
Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng, điểm cuối nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 4.513 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2028.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14D có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một công trình giao thông đơn thuần. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới.
Quốc lộ 14D, là tuyến giao thông quan trọng, vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về cảng Đà Nẵng, phục vụ việc đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa của người dân các xã của huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây.
Hiện tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường chật hẹp; mặt đường bong tróc, rất nhiều ổ gà, ổ voi; địa hình tuyến có nhiều đoạn cong lượn, liên tục đổ dốc với nhiều khúc cua tay áo. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở cao, việc giao thông rất trở ngại.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào sáng 1/7; đồng thời triển khai chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn...
Với kế hoạch chuyển đổi 44 khu công nghiệp theo mô hình sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đồng Nai đang đặt mục tiêu tái định vị lợi thế thu hút đầu tư trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn xanh...
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Sau năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh đầu tư đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế, phát triển logistics hàng không và hệ sinh thái dịch vụ nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng mới của thị trường.
Mô hình Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không là “nút” chuyên biệt kết nối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Đây là giải pháp then chốt giúp Đồng Nai chuyển mình thành đô thị dịch vụ tài chính, nhằm giữ lại giá trị gia tăng, thu hút FDI chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...